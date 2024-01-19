報告：中國在印尼投資鎳礦 破壞生態、侵犯人權

印尼南蘇拉威西省的鎳礦場，一台挖土機將鎳礦石原礦裝入卡車中。路透

「國際氣候權利」組織日前發布報告指出，印尼 的鎳礦業侵犯人權，且對環境造成嚴重破壞，報告點名中國企業投資 的印尼緯達貝工業園（IWIP）。該組織呼籲印尼政府關注。

印尼擁有全球最大的鎳儲藏量，吸引外來投資。總部位於美國的的氣候人權組織「國際氣候權利」（Climate Rights International）17日發佈一份報告指出，印尼的鎳礦產業不僅侵犯人權，還對環境造成嚴重破壞，呼籲印尼政府確保鎳礦開採、冶煉等過程不會對居民及社區造成衝擊。

根據中央社取得到的這份報告指出，印尼緯達貝工業園（IWIP）工業區和哈馬赫拉島（Halmahera）鎳礦開採區嚴重破壞了當地原住民 社區和農村居民的生活，並對環境造成了嚴重破壞。

報告解釋，印尼緯達貝工業園是由中國三間私營公司合資組成，其中包括青山控股集團、華友鈷業及振石控股集團。另外，有越來越多公司正計劃在緯達貝工業園，建立工廠生產電動汽車電池所需的鎳礦，其中包括法國的埃赫曼公司（Eramet）和國際公司巴斯夫集團（BASF）。

「國際氣候權利」在報告中採訪住在緯達貝工業園附近的45名居民，他們指出，這些企業與當地警察和軍人合作搶奪土地，並脅迫和恐嚇當地居民。

報告寫道：「原住民和其他社區的傳統生活方式正受到嚴重威脅。」 並指出「開採鎳礦是導致森林砍伐和生物多樣性消失的關鍵原因，在哈馬赫拉島的鎳礦開採特許區內，至少有5331公頃的熱帶森林遭砍伐」。

「國際氣候權利」表示，電動汽車的目的是減少汽車的碳足跡，但包括緯達貝工業園在內的鎳工業園區的冶煉過程卻造成大量碳足跡。

報告指出，「自2018 年以來，緯達貝工業園至少建造5座自備燃煤電廠，並計劃再興建12座燃煤電廠，這將比西班牙或巴西一年所消耗的煤炭還要多」。

上個月，印尼莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park）一座中資鎳加工廠發生爆炸，造成18人死亡。