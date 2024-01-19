觸犯冒犯君主罪 泰國男子破紀錄遭判刑50年

泰國一名30歲男子因在臉書個人帳號發表數十則被認定批評泰國王室的貼文，今天面臨破紀錄的50年有期徒刑。圖為泰國國王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）。（路透）

泰國 一名30歲男子因在臉書 個人帳號發表數十則被認定批評泰國王室的貼文，今天面臨破紀錄的50年有期徒刑，成為泰國嚴厲的冒犯君主罪之下歷來判處的最長刑期。

綜合路透社和法新社報導，蒙空（Mongkol Thirakot）在泰北清萊省（Chiang Rai）經營販賣服裝的網路商店，過去曾是民主運動人士。他去年遭到泰國刑事法院判處28年徒刑後，如今又被上訴法院發現更多侮辱王室的罪行，而加判22年監禁。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪。泰國刑法第112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可處15年有期徒刑。

泰國法律扶助團體「泰國人權律師組織」（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR）透過聲明表示：「除了初級法院已判處的28年徒刑，上訴法院基於蒙空的27則臉書（Facebook）貼文違反刑法第112條而加判22年徒刑，使得他的總刑期達到50年。」

泰國人權律師組織還說，這是歷來因誹謗王室而判處的最長刑期，打破2021年對一名女性判處43年徒刑的紀錄。

當時退休 女公務員安昌（Anchan Preelert）因29項侮辱王室罪名，被判處87年徒刑，由於她認罪而減刑至43年。

泰國人權律師組織表示，蒙空將向最高法院提出上訴。

根據這個組織的說法，自從泰國2020年爆發前所未見的年輕人主導街頭示威運動、且示威領袖在活動中公開批評王室後，至今已有至少262人被控犯下冒犯君主罪。