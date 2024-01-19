日相岸田「解散自家派系」能救選情？ 危及自民黨安倍派存續

日本首相岸田文雄表示為恢復民眾對政治的信心，已提出解散宏池會（岸田派）。（美聯社）

日本 首相岸田文雄 19日上午表示為恢復民眾對政治的信心，已提出解散宏池會（岸田派），至於其他派系是否解散，他無權置喙。日媒報導，自民黨內部稱此為「岸田之亂」，有安倍 派議員表示，如此一來，安倍派也不得不解散。安倍派與二階派下午將舉行議員大會。

自民黨爆發派系募款回扣案，包含岸田派，多個派系被查出議員未如實申報他們從餐會募款扣下來的錢。日本政黨派系的存在，再次引發爭議。若派系解散，代表將不再有以派閥為名義的募款活動。

岸田在醜聞發生後，組成革新會議，會議中陸續有成員提議要解散派系，包括安倍派議員也提出應該解散。18日岸田派的前會計負責人恐被起訴的消息傳出，岸田搶在同樣涉及刑事起訴的安倍派與二階派有動作之前，緊急召集派內的議員，表達應解散岸田派（宏池會）。岸田先前已退出宏池會。

不過，支持岸田政權的副首相、麻生派的領導人麻生太郎與茂木派的自民黨幹事長茂木敏充，對派系解散態度消極。麻生派幹部對岸田之亂表達不悅，茂木派幹部也說沒有全部解散的必要性。

自民黨總裁任期到今年9月，各派閥的存續與否影響總裁選舉。過去候選人要爭取最多派系支持才有機會選上，岸田發動解散，致個人的續任充滿變數。麻生派、茂木派不續挺岸田，也會讓他在黨內變得孤立。但是日本民眾對政黨派閥十分反感，解散派系或許能得到民意支持，有助聲望。