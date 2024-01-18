我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有共和黨員與前朝官員不願川普再執政 轉而支持拜登

把握這個原理 輕鬆給熟蛋剝殼

日「特定少年」首判死…殺學妹雙親縱火 他聞判兩度點頭

中央社╱東京18日專電
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

日本甲府市2年多前發生一起19歲男子入侵民宅殺害一對夫妻並縱火的命案，甲府地方法院今天對被告宣判死刑。日本少年法修法後，將18歲及19歲少年列為「特定少年」，這是「特定少年」被宣判死刑的首例。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等媒體報導，2021年10月就讀甲府市通信制高中、19歲的遠藤裕喜入侵自己單戀的女子住家，殺死該女50幾歲的雙親，並縱火將該女住家燒毀。遠藤被以殺人、縱火等罪名問罪，檢方求處死刑。

起訴書指出，男子（遠藤裕喜）2021年10月12日凌晨約3時30分入侵甲府市公司職員男性（當時55歲）家，以砍柴刀和水果刀殺死在一樓的男性及其妻（當時50歲），並試圖以砍柴刀殺死14歲的次女，導致次女受傷。遠藤用打火機用的油燒毀房舍，次女與17歲的長女從2樓跳下逃生。男子（遠藤）是這名長女的高中學長。

甲府地方法院今天召開裁判員審判（類似陪審團審判），法官三上潤對被告遠藤判處死刑。

這起官司最大的焦點在於被告遠藤在犯案當時是否具有責任能力。檢方認為被告遠藤有完全的責任能力，求處死刑，但辯護律師認為被告當時處於責任能力顯著減退的心神耗弱狀態，主張罪不至死。

NHK報導，2022年修改後的少年法將18歲及19歲列為「特定少年」，實施以來，這是法官對「特定少年」宣判死刑的首例。對於此案，基於事件的重大性、惡質性及對社會所造成的影響等綜合考量，對被起訴的這位「特定少年」以實名報導。

報導說，被告在聽到法官宣判的瞬間，兩度點頭。法官在宣判後，對被告做有關控訴的說明，之後對被告說：「請不要放棄思考。」

縱火 日本

上一則

最新研究追蹤冰川變化 格陵蘭融冰比之前估計多20%

延伸閱讀

水牛城兩年前10死槍案 紐約州無死刑 聯邦求判兇手死罪

水牛城兩年前10死槍案 紐約州無死刑 聯邦求判兇手死罪
「2024的第一把火」習近平摸過的甘蔗遭縱火 「絕對是政治事件」

「2024的第一把火」習近平摸過的甘蔗遭縱火 「絕對是政治事件」
習近平摸過的甘蔗田遭縱火 網友：終於有人看不下去

習近平摸過的甘蔗田遭縱火 網友：終於有人看不下去
反廢死聯盟 籲總統候選人表態 簽署「實現正義公約」

反廢死聯盟 籲總統候選人表態 簽署「實現正義公約」

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01
英王查理三世。路透

繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術

2024-01-17 10:59

超人氣

更多 >
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕
阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬

阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單