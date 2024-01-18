如果還活著就滿周歲... 親屬為加薩「最小人質」慶生

遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯綁架的253名人質中，其中一名人質拜巴斯還是個未滿周歲的男嬰，是「最年輕人質」。如果拜巴斯還活著，他已經滿周歲了。擷取自X

美國CNN報導，巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 去年10月7日襲擊以色列，綁架約253名人質。其中一名人質拜巴斯（Kfir Bibas）還是個未滿周歲的男嬰，是「最年輕人質」。CNN指出，如果拜巴斯還活著，他已經滿周歲了，拜巴斯一家的親友也在16日為他周歲生日舉辦小型活動。

CNN報導，拜巴斯當時和父母與四歲兄長艾里爾（Ariel）一起遭綁架。拜巴斯一家的親友16日在以國南部尼爾奧茲（Nir Oz）舉行小型慶生活動，現場以大型氣球 裝飾，也有生日蛋糕，蛋糕上放著拜巴斯抱著粉紅色大象玩偶的照片。

拜巴斯一家的親友18日也在特拉維夫舉行公開活動，請求哈瑪斯放人。拜巴斯一家的表親米勒（Jimmy Miller）告訴CNN：「拜巴斯不是哈瑪斯的敵人。哈瑪斯根本沒有任何規則可言。你也知道，任何規則，甚至是來自伊斯蘭教經典『古蘭經』，都說你不能傷害孩子…所以哈瑪斯違反了伊斯蘭教所有規則。」

CNN報導，目前尚不清楚拜巴斯一家是否還活著。儘管以國和哈瑪斯達成的協議呼籲釋放所有婦孺，但在去年11月暫時休戰期間，兩名男童和母親也沒有獲釋。