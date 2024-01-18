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曾促成諾曼第登陸 英國慶祝「巨人電腦」問世80周年

中央社倫敦18日綜合外電報導
英國政府通訊總部（GCHQ）今天歡慶「巨人電腦」問世80周年。（路透）
英國政府通訊總部（GCHQ）今天歡慶「巨人電腦」問世80周年。（路透）

英國政府通訊總部（GCHQ）今天歡慶「巨人電腦」問世80周年。這部電腦在第二次世界大戰協助同盟國擊敗希特勒領導下的納粹德國，具有重大意義，因此數十年來一直保密。

路透報導，在1944年，全球第一部數位電腦、英國的「巨人電腦」（Colossus computer）成功破譯了德軍的加密通訊內容，讓盟軍相信1年來在入侵地點上欺騙希特勒的計畫已經奏效，進而促成稍後的「諾曼第登陸」行動。

「諾曼第登陸」堪稱二戰的轉捩點。巨人電腦在這次行動中發揮關鍵作用，許多專家認為它縮短了戰爭。

事實上，直到2000年代初期，「巨人電腦」的存在才被揭露。到了80年後的今天，英國政府通訊總部發布一系列前所未見的影像和聲音，包括這部電腦的設計藍圖，以紀念它的發明。

英國政府通訊總部部長基斯特（Anne Keast）透過聲明表示，「技術創新一直是政府通訊總部工作的核心，巨人電腦是我們身處最新技術尖端的完美範例，雖然（先前）我們無法公開討論它。」

這部電腦由佛勞爾斯（Tommy Flowers）研發，至1960年代初仍為情報機構使用。它是繼英國電腦科學與人工智慧之父圖靈（Alan Turing）於1940年研發「炸彈機」（bombe），破解德國納粹「恩尼格瑪」（Enigma）密碼機後的重大突破。

1944年1月18日，史上首台巨人電腦被運送到布萊切利園（Bletchley Park），即當時高度機密的「政府代碼及密碼研究院」（Government Code and Cypher School）所在地。至戰爭結束時，已有10部電腦在運作。而政府代碼及密碼研究院也於1946年更名為政府通訊總部，負責監聽世界各地的情況，以保護英國的安全。

納粹 德國 人工智慧

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