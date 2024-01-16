世界經濟論壇較勁 中國談市場潛力 歐盟標舉民主自由

中國總理李強出席世界經濟論壇。(美聯社)

中國總理李強 和歐盟 執委會主席范德賴恩今天接連在世界經濟論壇發表演說，李強提出5項國際合作建議，強調要放長遠看中國經濟及其巨大的市場規模潛力，范德賴恩則標舉民主自由為世局挑戰的解方。

雖然兩人演說都在呼應今年世界經濟論壇（WEF）主題「重建信任」，也都呼籲國際合作，不過他們對解決當前全球政經難題的訴求顯然不同，也不免透露出較勁意味。

首先上台的李強對重建全球信任提出「5個加強」建議，包括呼籲主要經濟體加強溝通，「碎片化的各自為政、各自為障，只會讓世界經濟更脆弱」；加強國際產業合作、維持供應鏈穩定，「充分尊重國際產業分工的客觀規律」。

還有加強國際科技交流，「創新合作才能激發良好競爭」；加強綠色發展，不應「一邊大談綠色合作，一邊設下綠色貿易壁壘」；最後一點則是加強南北合作、南南合作。

李強前述所提，其實也正是中國在地緣政治經濟競爭下的痛點。李強此行率領龐大中國代表團來到這個匯聚全球政商名流的大舞台，顯示中國亟欲刷新形象，破解以美歐為主的關鍵科技防堵及貿易分散趨勢。

他的演說後半部重點放在安撫外界對中國經濟下滑疑慮，表示2023年中國經濟成長將達5.3%，高於去年初「保5」的預期，並強調中國正從「人口紅利向人才紅利提升」，中國市場「規模巨大、潛力巨大」。

李強要大家「真正看清中國經濟的當下之形、長遠之勢」。不過，個別演說時段排在他之後的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），顯然看到不同形勢。

范德賴恩說，全球面臨衝突和極化的風險下，現正是建立信任的時候，而解方不只是國家間的合作，還有「企業與政府，也就是企業與民主政體」的合作，因為民主與企業的利益是一致的。

她強調，民主在2024這個史上最大的選舉年來說更是重要，「在民主體制中，是透過人民的選擇和行為，來挑選經濟場域裡的贏家和輸家，企業自由競爭…我們的規則為了保護智慧財產、產業資訊安全、人民和企業的財產而建立」。

范德賴恩雖未點名，不過政府挑選培植產業贏家、剽竊他國智財權、盜取商業機密和隨意侵犯民間財富，都是長期以來中國式國家資本主義常遭外界批評之處。

她接著說道，民主政體所提供的自由也伴隨風險，例如「總是有人試圖濫用我們的開放，包括從內部和外部，總是想利用不實資訊、錯誤訊息來把我們推離正軌」。

她還提醒，不要忘記俄烏戰爭造成歐洲能源危機所帶來的教訓，那就是「過度依賴一家企業、一個國家、一條貿易路線所帶來的風險」。這也是為何歐盟的綠色新政一大重點放在建立歐洲綠能 經濟的自主力。

有別於李強向在場商界人士喊話「選擇中國市場不是風險而是機遇」，范德賴恩則向企業訴求「商業自由仰賴政治體系的自由，因此我相信強化民主，並保護它遠離現所遭逢的風險與干擾，是我們共同且持續的責任」。

雖然范德賴恩在演說中幾次舉例批判的對象是俄羅斯，不過主持人史瓦布（Klaus Schwab，世界經濟論壇創辦人）問她歐盟「去風險化」（de-risking）政策時，她不諱言中國近年「一方面降低本身對外界的依賴，一方面卻增加歐洲對中國的依賴」，因此她才推出此政策。