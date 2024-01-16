我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛州初選告捷後 川普瞄準新罕布夏州並鎖定海理

優衣庫控告中國快時尚巨頭Shein 仿冒人氣包款

金正恩視南韓為首要敵國 稱若戰爭爆發將完全攻占南韓

編譯高詣軒／即時報導
南韓首爾車站的一個電視螢幕16日播出有關北韓領袖金正恩的新聞；北韓官媒說，北韓將關閉其管控兩韓關係的幾個重要政府機構。(美聯社)
南韓首爾車站的一個電視螢幕16日播出有關北韓領袖金正恩的新聞；北韓官媒說，北韓將關閉其管控兩韓關係的幾個重要政府機構。(美聯社)

北韓領袖金正恩15日呼籲修憲，將南韓視為首要敵國，並稱若戰爭爆發將完全攻占南韓領土。針對北韓最近的連串敵意發言，韓聯社引述南韓負責兩韓事務的統一部16日說，北韓應要理解，無法透過核武和飛彈，換取安全、經濟和維繫其體系，並重申南韓將堅決回應挑釁。

金正恩此前在北韓最高人民會議上的演說做出前述言論。數周以來，金正恩屢對南韓嚴詞相向，指出兩韓為兩個敵國的關係，並曾於去年底的政黨會議宣稱，尋求兩韓和解已無意義。

南韓統一部說，北韓應清楚理解無法透過核武、飛彈贏得安全、經濟、維護其體系等任何目標；北韓企圖以政治挑釁的舉措來分裂南韓社會，南韓政府將強烈且堅定回應這類挑釁。

統一部並稱，將致力與國際社會合作，以確保北韓人民可享自由、人權和繁榮，且強調持續威脅南韓的是北韓政權並非北韓人民。該部並將推動擴大對脫北者的支持，例如根據總統尹錫悅先前在內閣會議的指示，指定脫北者相關紀念日。

針對金正恩將兩韓關係定調為「兩個敵國」，尹錫悅16日稍早表示，平壤此舉即自認為反民族、反歷史的集團。

有關金正恩日前發言，路透引述首爾慶南大學研究北韓的教授林乙哲（Lim Eul-chul，音）說，金正恩演說大幅著墨於民生改善，暗示美國已因其他危機分心，金正恩對於南韓、美國的措詞，意在幫助維繫內部團結並達成經濟和軍事目標。

南韓梨花女子大學研究北韓的學者朴遠建（Won Gon Park，音）則向路透說，面對美韓強化擴大核嚇阻、美國在朝鮮半島部署戰略資產以及韓美日軍事合作，金正恩似乎是感到威脅，「金正恩漸趨侵略性的語言，似乎顯示他覺得在兩韓關係失去優勢」。

北韓 南韓 金正恩

上一則

呼籲北京尊重民主選舉結果 澳洲總理：這是台灣人民的事

下一則

蘋果去年手機出貨量首居全球一哥 終結三星12年霸業

延伸閱讀

金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」廢除多個兩韓交流機構

金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」廢除多個兩韓交流機構
稱南韓是主要敵人 金正恩：會毫不猶豫消滅

稱南韓是主要敵人 金正恩：會毫不猶豫消滅
北韓官媒一如往常低調 金正恩悄悄迎來「40歲」生日

北韓官媒一如往常低調 金正恩悄悄迎來「40歲」生日
近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆

近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

2024-01-15 13:50
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認

常在生父的餐館吃飯 喬布斯卻從未與他相認
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解
曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳

曼哈頓地鐵隧道驚見男子吊頸亡 驚悚畫面瘋傳