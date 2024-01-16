金正恩視南韓為首要敵國 稱若戰爭爆發將完全攻占南韓

南韓首爾車站的一個電視螢幕16日播出有關北韓領袖金正恩的新聞；北韓官媒說，北韓將關閉其管控兩韓關係的幾個重要政府機構。(美聯社)

北韓 領袖金正恩 15日呼籲修憲，將南韓 視為首要敵國，並稱若戰爭爆發將完全攻占南韓領土。針對北韓最近的連串敵意發言，韓聯社引述南韓負責兩韓事務的統一部16日說，北韓應要理解，無法透過核武和飛彈，換取安全、經濟和維繫其體系，並重申南韓將堅決回應挑釁。

金正恩此前在北韓最高人民會議上的演說做出前述言論。數周以來，金正恩屢對南韓嚴詞相向，指出兩韓為兩個敵國的關係，並曾於去年底的政黨會議宣稱，尋求兩韓和解已無意義。

南韓統一部說，北韓應清楚理解無法透過核武、飛彈贏得安全、經濟、維護其體系等任何目標；北韓企圖以政治挑釁的舉措來分裂南韓社會，南韓政府將強烈且堅定回應這類挑釁。

統一部並稱，將致力與國際社會合作，以確保北韓人民可享自由、人權和繁榮，且強調持續威脅南韓的是北韓政權並非北韓人民。該部並將推動擴大對脫北者的支持，例如根據總統尹錫悅先前在內閣會議的指示，指定脫北者相關紀念日。

針對金正恩將兩韓關係定調為「兩個敵國」，尹錫悅16日稍早表示，平壤此舉即自認為反民族、反歷史的集團。

有關金正恩日前發言，路透引述首爾慶南大學研究北韓的教授林乙哲（Lim Eul-chul，音）說，金正恩演說大幅著墨於民生改善，暗示美國已因其他危機分心，金正恩對於南韓、美國的措詞，意在幫助維繫內部團結並達成經濟和軍事目標。

南韓梨花女子大學研究北韓的學者朴遠建（Won Gon Park，音）則向路透說，面對美韓強化擴大核嚇阻、美國在朝鮮半島部署戰略資產以及韓美日軍事合作，金正恩似乎是感到威脅，「金正恩漸趨侵略性的語言，似乎顯示他覺得在兩韓關係失去優勢」。