伊朗轟炸伊拉克北部「以色列情報中心」美國領事館附近爆炸

伊朗革命衛隊襲擊以色列在伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan）的情報中心，造成4死6傷。(美聯社)

伊朗 官媒15日報導，伊朗革命衛隊襲擊以色列 在伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan）的情報中心，造成4人死亡、6人受傷，同時對敘利亞的極端組織伊斯蘭國（Islamic State）發動攻擊。

路透及法新社報導，伊朗革命衛隊表示，他們在15日晚間襲擊了庫德斯坦首府厄比爾（Erbil）東北方靠近美國領事館的一處住宅區，並稱該處是以色列情報機構摩薩德（Mossad）的情報中心，「革命衛隊發射彈道飛彈 摧毀厄比爾若干特務情報中心和反伊朗恐怖組織聚集地。」

聲明補充，對敘利亞的襲擊是回應以色列的侵略行為導致革命衛隊指揮官和抵抗陣線成員遇害。

此外，革命衛隊也稱他們向伊朗境內的「恐怖主義行動者」發動攻擊，其中包含伊斯蘭國。美方匿名官員透露，沒有任何隸屬於美國的設施受到影響。

庫德斯坦政府安全委員會發聲明稱，此次襲擊是犯罪行為，造成至少4位平民死亡及6人受傷。伊拉克安全與醫療部門稱，有一枚砲彈擊中當地住名商人、千萬富翁迪扎耶（Peshraw Dizayee）的住家，造成他與多名親屬死亡。

安全消息人士透露，另有兩枚砲彈分別擊中庫德斯坦情報官員及一處情報中心，但目前尚無法核實消息。