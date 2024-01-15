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英防相：世界衝突只會增加 5年內恐需同時應對中俄

中央社倫敦15日專電
英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）。歐新社
英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）。歐新社

英國國防大臣夏普斯今天說，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，世界各地衝突未來只會增加。他示警，5年內世界恐得面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。

夏普斯（Grant Shapps）指出，冷戰時期各國仍可預設自己是與理性行為者打交道，如今新崛起的敵意勢力卻遠較以往不穩定且不理性。面對伊朗、北韓等政權，過去足以阻卻戰爭的「相互保證毀滅」（Mutual Assured Destruction）策略恐已無效。

另一個令人擔憂的新因素是，英國如今面對的是相互連結更密切的對手。

夏普斯舉例，伊朗的代理人在以色列、紅海製造混亂；俄羅斯與中國發展「無上限」的關係，並常態舉行聯合軍演；伊朗無人機和北韓彈道飛彈在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭扮演重要角色。

俄、中是擁有核子武器的強權，北韓則誓言擴大自身核武庫，伊朗持有的濃縮鈾純度更已達極接近核武等級的83.7%。

夏普斯說，有這樣的「好朋友們」，世界正變得越來越危險。沒有任何一場衝突是孤立現象；面對日益複雜的世界，沒有一個國家可承擔單獨行動的風險。就不同層面而言，2024年勢必是個轉折點。

夏普斯指出，2024年將是史上最盛大的民主選舉年，有權投票的各地民眾達全球近半人口。對烏克蘭來說，2024年可能是決定國家命運的一年。同時，眼看俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已近兩年，中國正評估西方還有多少耐心。

不同於西方部分人士主張烏克蘭宜考慮妥協換和平、或是西方不宜加碼軍援烏克蘭以避免各國政治經濟成本升高，夏普斯示警，事實上，讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在侵烏戰爭獲勝只會增加世界局勢進一步升級的風險。

他指出，這不只是因為普亭念茲在茲、要重建俄羅斯帝國，更是因為這相當於向世界各地潛在的侵略者示弱。

夏普斯說，現在是新時代的開端，世界正從「戰後」向「戰前」時期過渡；理想主義年代已逝，取而代之是頑強的現實主義。甚至在冷戰結束，當西方各國允許自己在防衛事務領域自我感覺良好、認為盡可能削減防衛預算無妨，它們的對手正蓄積力量、調度資源，蠢蠢欲動。

夏普斯指出，如今舊敵人再度活躍、新敵人正在成形，坦克已開上歐洲的烏克蘭草坪，世界秩序的基礎被徹底動搖。世界正站在十字路口：要屈服於排山倒海的亂局，或者盡一切所能嚇阻危險。他相信，事實上，這不是個選擇題；為確保自由，「我們必須做好準備」。

夏普斯去年8月底接任國防大臣，今天在倫敦發表演說，闡述他的政策理念和對世界局勢發展的評估，現場聽眾包括英國高階軍方人士與軍事專家。

他並提到，去年英國有將近1/3企業遭遇網路攻擊或入侵，英國經濟為此付出數十億英鎊的代價，其中有大量網攻源自俄羅斯和中國。

網攻、非法移民造成的邊境安全危機等不需動用坦克、戰機的非常規攻擊手段日益多元，工具越來越具「創意」。夏普斯指出，國家級行為者與非國家級行為者的連結日益密切，而這意味世界得面對越來越多且複雜的難題。

夏普 俄羅斯 烏克蘭

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