澳洲外交部長黃英賢赴中東 籲加薩實現「永續停火」

澳洲外交部長黃英賢前往中東訪問，呼籲加薩實現「永續停火」。黃英賢的行程包括訪問被占領的約旦河西岸、會見以色列人質的家屬等。(歐新社)

澳洲 外交部長黃英賢（Penny Wong）今天啟程前往中東訪問時，呼籲加薩 實現「永續停火」。黃英賢的行程包括訪問被占領的約旦河西岸、會見以色列 人質的家屬等。

路透報導，黃英賢表示，她將利用對約旦、以色列、約旦河西岸（West Bank）和阿拉伯聯合大公國的訪問，倡導走出當前衝突，並以「兩國方案」（two-state solution）的形式實現持久和平。

黃英賢補充說，澳洲也將利用自己的聲音推動提供更多人道援助、加強對平民的保護，以及緩和地區緊張局勢。

黃英賢在行前記者會上表示：「我們的立場是希望看到永續停火，並認為依國際人道主義即刻實施人道停火，係實現此目標的一步。」

黃英賢也說，「任何停火都不可能是單方面的，也不可能是無條件的。」

澳洲去年12月支持聯合國有關加薩停火的決議，這是與其盟友美國之間罕見的分歧。

黃英賢第一站將訪問以色列，將會見政府官員及去年10月7日襲擊事件中的人質和倖存者家屬。以色列宣稱，這次襲擊造成1200多人死亡。

黃英賢在一份聲明中表示，澳洲支持以色列針對「恐怖主義」進行自衛的權利，但「方式很重要」；該聲明還呼籲無條件釋放所有人質。

隨後黃英賢將前往約旦，然後訪問約旦河西岸，她將在當地會見遭以色列屯民暴行影響的社區代表。澳洲認為，根據國際法，以色列屯墾是非法的。

黃英賢說：「我將明確表示澳洲支持巴勒斯坦人的自決權，並承諾滿足加薩和西岸的人道主義需求。」

「我還將強調，澳洲反對強迫巴勒斯坦人流亡，並且認為加薩絕不能再被用來作為恐怖主義平台。」