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以哈戰爭100天人質生死未卜 特拉維夫24小時集會聲援

中央社／特拉維夫15日專電
特拉維夫13日晚間在「人質廣場」舉辦「百日集會聲援活動」，以色列民眾熱烈響應，參與人數超過12萬人次。（中央社）
特拉維夫13日晚間在「人質廣場」舉辦「百日集會聲援活動」，以色列民眾熱烈響應，參與人數超過12萬人次。（中央社）

以哈戰爭爆發至今屆滿100天，被劫持人質家屬及志願組織13日晚間在特拉維夫舉行24小時「百日集會」，呼籲政府解救親人回家，大批民眾前來支持，以色列總統赫佐格、美國駐以大使也出席聲援。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突發數千枚飛彈攻擊以色列，屠殺至少1200名平民，並挾持約240名包括高齡長者、幼童和婦女為人質。這起被以色列人稱為「黑色安息日」的悲劇發生迄今已100天。

雖然在去年11月臨時休戰期間，有100多名包括兒童及婦女人質獲釋，但仍有136名人質被扣押在加薩，其中包括約20多名死亡或被殺的人質。

「人質和失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）自以哈戰爭發生後，每週六晚上在特拉維夫的「人質廣場」（Hostages Square）舉辦大型集會和抗議活動，讓人質家屬表達訴求。

隨著人質受困已屆百日，13日晚間人質廣場特別舉辦24小時「百日集會聲援活動」，以色列民眾強烈響應，附近街道停滿了來自以色列各地參與民眾的遊覽車，包括農村社區的高中童軍社團及來自耶路撒冷的哈波耶（Hapoel Jerusalem）足球隊球迷組織等。根據報導，13日晚間參與集會的人數超過12萬人次，是去年至今人數最多的一次。

家屬輪流上台表達他們對人質的擔憂，以及對政府救援不力的失望與憤怒，並強調拯救人質的時間正在迅速流逝。雖然近期將藥物轉交給人質的協議已有進展，但民眾對以色列政府的策略仍有分歧看法，一些家屬堅持應該更積極尋求政治解決方案，而非軍事手段。

以色列前最高法院院長貝尼施（Dorit Beinisch）受邀發言，談及南非指控以色列在加薩實施種族滅絕，目前正在荷蘭海牙的國際法院進行法律攻防。

貝尼施強調，「10月7日的大屠殺不是為自由而戰，也不符合戰爭法，世界各國必須支持我們，因為恐怖主義是對世界的威脅。」她呼籲國際法院的法官和所有珍惜法律的人「不要讓殘酷和謊言獲勝，希望這次集會的聲音能夠響徹全世界。」

美國駐以色列大使路傑克（Jack Lew）也親自出席聲援活動，表達美國政府對以色列的支持，並用希伯來語「achshav」（現在）來強調美國承諾立即盡力將人質帶回家。

當晚的集會也播放了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預先錄製的聲明，他在影片中點名了具有法國公民身分的人質，強調巴黎一直努力且決心透過各種談判管道讓他們獲釋。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在活動最後階段出席發表演說，強調以色列沒有忘記人質，也不會放棄他們。他以英語呼籲全世界每個國家都能與生命、自由和民主站在一起，「這不僅僅是我們的戰鬥，這是全世界的戰鬥。」

「人質廣場」近來設置模擬哈瑪斯加薩隧道，大批民眾排隊進入模擬隧道，並在隧道出口處留言祈願人質早日獲釋，讓現場氛圍更加感人。

這場24小時「百日集會」自13日晚上8點舉行，到了午夜，儘管天氣濕冷，仍有數千人在風雨中為人質守夜，24小時的活動有50多名以色列歌手和藝術家合作主持與參與。

特拉維夫「人質廣場」近來增加設置「哈瑪斯加薩模擬隧道」，吸引大量民眾注意，許多人...
特拉維夫「人質廣場」近來增加設置「哈瑪斯加薩模擬隧道」，吸引大量民眾注意，許多人排隊等著進入隧道。（中央社）

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