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嚴寒中強渡英吉利海峽 5名移民命喪法國海岸

中央社／法國加萊14日綜合外電報導
圖為試圖穿越英吉利海峽的移民。（美聯社）
圖為試圖穿越英吉利海峽的移民。（美聯社）

法國海事當局今天表示，一群移民試圖在嚴寒氣溫中從法國北部跨海前往英國，有5人死亡，還有一人情況危急，另有超過30人獲救。

法新社報導，當局表示，有4名移民在一夜之間死亡，後來又在海灘上發現第5人的屍體。這是英吉利海峽（English Channel）今年首次通報的移民死亡事件。

海事當局表示，這群移民當時試圖接近度假小鎮維姆赫（Wimereux）外海的一艘船，但他們的小船在凌晨2時左右遇上麻煩。

當地檢察官辦公室指出，小船當時正在離岸，結果因海浪與漲潮而「翻覆」。

海濱布倫市（Boulogne-sur-Mer）檢察官辦公室提到，有些人已在船上，其他人正準備登船；受害者們據信是來自敘利亞的年輕男子。

官員說，法國拖船「諾曼第蜜蜂」（Abeille Normandie）的船員前往救援，發現水中有「失去意識、無生命跡象的人」，估計當時水溫只有攝氏9度。

法新社記者在維姆赫沿岸看到移民留下的衣服和鞋子。倖存者已被送往加萊（Calais）的庇護所。

海事當局表示，有超過30人獲救；但一名不願透露姓名的消息人士說，凌晨3時左右，約有70名移民被送來，包括「全家帶著小孩，其中一些年紀還很小」。

消息人士補充說，有些倖存者沒有留下來，他們想去敦克爾克（Dunkirk）車站，再到阿曼蒂耶爾（Armentieres）的一處住宿中心。

海濱布倫市檢察官辦公室告訴法新社，當局已就「嚴重過失殺人」和其他罪行展開調查。

檢察官說，將驗屍以確定死因，可能是溺水或溫度驟變引起的休克。

當地海事機關表示，自本月13日晚間以來，已有上百人試圖穿越英吉利海峽，逾60人獲救。

「平安協會」（Association SALAM）主席雷諾（Jean-Claude Lenoir）說，移民冒著巨大風險，試圖在現有條件下在海上登上更大的船隻，「移民不惜一切要登船…他們很快就會因失溫或溺水而喪生」。

法國北部的加萊周邊地區向來吸引眾多移民，因為這裡是跨海前往英國最短路徑的起點。

移民 庇護

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