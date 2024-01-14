南韓對中貿易逆差31年首見 中韓產業發生什麼變化？

韓對中貿易逆差31年首見。圖為中國國家主席習近平（右）在杭州西湖國賓館會見南韓總理韓悳洙。（新華社）

南韓 產業通商資源部最新發布的進出口動向數據顯示，2023年前11月，南韓在與中國的貿易中出現180億美元逆差，這是1992年兩國建交31年來首度出現貿易逆差，中國仍是南韓的最大貿易國，兩國產業發生什麼變化？

南韓歷來被視作全球貿易的「晴雨表」。因此，每當南韓的年度貿易出現逆差往往會引發關注，尤其是南韓生產的半導體晶片、顯示器和成品油等都是出口的關鍵產品。但對中國的逆差卻有更多深層的意義。

在南韓的其他主要出口市場中，南韓產業通商資源部的資料還顯示，對美國、歐盟、中東、獨聯體出口增加。其中，對美出口創下歷史新高，為1,157億美元。由此美國時隔18年超過東盟成為南韓第二大出口市場。對波蘭（14.8%）、阿聯酋（11.9%）、沙烏地阿拉伯（9.4%）出口同樣增加。

歷來，對華貿易佔據南韓對外出口的近1/4。對於中國當前正從南韓長期的貿易收支最大順差國轉變為逆差國，首爾科學綜合研究生院大學主任教授黃菲在接受第一財經採訪時認為，主要是南韓過去過於安逸地依賴中國市場的結果，南韓出口產業的競爭力減弱也是原因之一。中韓建交後，中國雖然維持了進口南韓產中間材料進行組裝、加工的分工關係，但在短期內迅速追趕上南韓並加強了自身製造業的競爭力。中國在中間材料需求方面對南韓的依賴性正在減弱。

黃菲分析，中韓建交30多年來，中韓間交易的商品從鋼板、纖維等單純的輕工業及重化學商品為主，轉變為以半導體為首的高附加值中間材料為中心，這意味著，中國製造業的尖端化，使兩國在中高級技術產業領域的出口競爭加劇。

南韓產業研究院在《2024年經濟產業展望》報告書中解釋說，由於中國製造業競爭力的提高，中間材料自給率上升，對南韓產中間材料進口產生負面影響。據南韓貿易協會的統計，2023年上半年南韓對中國的出口占總出口額的19.5%，比2021年的25.3%大幅下降。

相反，南韓在快速發展的動力電池產業核心原材料上對中國嚴重依賴。據南韓貿易協會統計，2023年上半年氫氧化鋰、硫酸鎳、硫酸鈷等動力電池主要原材料對中國的依賴度分別達到82.3%、72.1%和100%。僅動力電池和氫氧化鋰兩項，2023年南韓對華貿易逆差就超過100億美元。

黃菲認為，由於中美之間的供應鏈 矛盾，加之此前南韓政府對華態度，致使昔日南韓對華出口的諸多人氣商品也受到了打擊，南韓產品在中國逐漸失去了消費者的關注和喜愛，但來自中國的資源、原料進口不可避免地增加的趨勢仍然存在。南韓產業界卻對中國進口依賴度加深，導致貿易不均衡關係進一步加深。

目前南韓政商界的共識是中國產品越來越對南韓產品構成替代，而且對於中國原材料和中間零部件的進口也在短時間內不可能減少，比如南韓具有競爭力的產業新能源電池的原材料，對中國的依賴程度達到80%以上，南韓業界普遍認為，南韓對華貿易逆差短時間內不可逆轉，且會有逐漸擴大的趨勢。在這方面，南韓只能積極謀求供應渠道的多元性，發展與其他國家的貿易合作。但這也同樣不是短時間內可以實現的。

中國產品如今如何影響普通南韓民眾的生活？黃菲表示，目前隨著中國工業品競爭力的提升，中國商品逐漸進入南韓人的生活，比如原先被現代汽車基本壟斷的新能源公車，現在南韓路上跑的新能源公車有1/3是比亞迪。

去年，中國化妝品也開始在南韓火了一把。據南韓關稅廳對護膚品等七大類中國化妝品進口資料統計，2023年第3季較上一年進口總額增長5.8%。細分品類而言，南韓自中國進口的基礎護膚品金額增長8.4%，眼影增長187%、粉餅增長135%、面膜增長170%。而受到消費信心萎縮等因素影響，把高端產品作為主力商品的南韓化妝品企業業績在去年出現下滑。

一位南韓民眾在社交媒體上告訴第一財經，現在在南韓的購物網站搜索中國化妝品，以中國風的唇彩、眼影、眼線筆、眉筆等彩妝為主，身邊的朋友也不排斥。

不僅僅是化妝品，黃菲表示，在南韓昔日具有相對競爭優勢的液晶面板、智慧手機、電動汽車等領域，如今都能找到中國企業的存在感。

黃菲說，這兩年南韓普通民眾對中國產品的印象有所改觀，原因還是實際用過的人越來越多了。南韓民眾較信賴口碑，有從眾效應。現在自媒體上介紹優質中國產品的視頻也很多，也在某種程度上影響了南韓的年輕人。

她舉例，跨境電商發展迅猛，如今在南韓地鐵 裏能看到ALI EXPRESS（阿里全球速賣通）的巨幅廣告，對於當前已經十分適應網購的南韓人來說，也算是個不錯的新平台。上面有許多性價比高的中國商品。

黃菲認為，高性價比、短出貨週期的中國產品，迅速贏得南韓地方政府的青睞；再加上中韓FTA目前也有進一步開放的空間，以後可能會在南韓市場上看到越來越多的性價比高的中國產品。

南韓央行去年12月的報告稱，隨著中國出口產品技術水平和競爭力的持續提升，在全球市場與南韓形成的競爭也將不斷增大，南韓有必要進一步提升出口產品的對外競爭力，同時通過實現出口市場多元化，以改善當前過度依賴中國市場的出口結構。