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南韓電池業鬆口氣 中批准鋰電池石墨材料出口

記者林茂仁／即時報導
中國政府已批准向韓國主要電池行業廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請。圖為石墨粉。（路透）
中國政府已批准向韓國主要電池行業廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請。圖為石墨粉。（路透）

中國政府已批准向南韓主要電池行業廠商出口球形石墨材料、石墨負極材料成品的申請。這讓嚴重依賴中國的南韓電池行業廠商終於鬆了一口氣。

韓聯社、環球時報14日報導，中方已於去年12月下旬批准向南韓鋼鐵巨頭POSCO（浦項制鐵）集團旗下電池材料生產子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產所需的球形石墨材料。該公司是南韓唯一一家正、負極材料全部涉足的二次電池材料龍頭企業。

中方還批准了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等南韓三大動力電池企業出口石墨負極材料成品。

報導援引供應鏈消息人士消息稱，雖然中國政府已加強對石墨物項的出口管制，但批准了包括韓企在內的一系列石墨出口許可證。因此，韓企自中國進口石墨中暫時沒有出現特別的問題。

根據中國商務部和海關總署12月1日實施的石墨物項出口管制新規，滿足以下特性的物項，未經許可不得出口。一是高純度（純度>99.9%)、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方釐米）的人造石墨材料及其製品（參考海關商品編號：3801100030、3801909010、6815190020）；二是天然鱗片石墨及其製品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。（參考海關商品編號：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）。

據南韓產業通商資源部統計，南韓2022年進口價值約2.41億美元的人造和天然石墨，其中93.7%來自中國。

不僅是南韓，日本石油天然氣金屬礦物資源機構資料顯示，日本約九成的石墨是從中國進口。業內人士此前向《日本經濟新聞》透露稱，日本企業也生產電動汽車電池，其中有一大半的石墨原材料是從中國進口的，當務之急是尋找新的採購物件。此外，美國和印度也都是中國石墨進口大國。

根據專業機構鑫欏資訊最新統計的2023年全球電池負極材料統計資料，2023年全球負極材料產量176.21萬噸，年增速為20%，其中，中國負極材料產量占比進一步提升至97.3%。出貨量方面，全球電池負極材料出貨量167.95萬噸，中國占比高達95%。

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