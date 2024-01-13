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飢荒逼近 UN機構批加薩戰爭「汙辱人性」籲商業界送物資解燃眉之急

編譯盧思綸／即時報導
聯合國機構批評以巴衝突引發人道危機「汙辱人性」，呼籲工商業界捐助物資緩解加薩迫在眉睫的飢荒危機。（歐新社）
聯合國機構批評以巴衝突引發人道危機「汙辱人性」，呼籲工商業界捐助物資緩解加薩迫在眉睫的飢荒危機。（歐新社）

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，以巴衝突屆滿百日前夕，聯合國機構批評以色列圍困加薩造成物資嚴重匱乏，繼而引發人道危機是「汙辱人性」，並且疾呼工商業界捐助物資緩解迫在眉睫的飢荒危機。

近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）13日訪視加薩重災區表示，「過去一百天發生的大規模死亡、破壞、流亡、飢餓、失親和哀慟正在汙辱普世共享的人性價值」，加薩整個世代的幼童無一倖免地受到「創傷」。

自從以色列向哈瑪斯宣戰以後，國防軍便對加薩展開猛烈軍事攻擊，造成至少23843人死亡，其中大多為婦孺；而以色列圍困加薩也致使當地嚴重缺乏糧食、飲用水和醫療用品，導致公衛系統日益失能。

拉扎里尼指出，目前超過140萬人生活在「過度擁擠和不衛生的」聯合國避難所，同時警告嚴冬氣候將加劇難民困境，尤以露宿街頭的難民首當其衝，務必輸入更多供應物資才能避免飢荒。

「加薩危機是一場人為災難，受到非人道語言，包括將糧食、水和燃料作為戰爭工具等作法，使得一切變得更加複雜」，「單靠人道援助並不足以扭轉迫在眉睫的飢荒」。

拉扎里尼進一步號召商業領袖響應人道停火，同時協助運輸更多食物、醫療器材和飲用水，並且為大規模流離失所的加薩人提供庇護。

加薩 以色列 聯合國

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