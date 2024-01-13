我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登下令空襲葉門 是否違法？

美國花旗集團Q4虧損 中期計畫將裁員2萬人

以哈戰爭邁入百日仍無結束跡象 5大重點一次看

中央社耶路撒冷13日綜合外電報導
加薩走廊邊境的以色列軍隊。(美聯社)
加薩走廊邊境的以色列軍隊。(美聯社)

以色列巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日爆發戰爭，明天將滿100天。這是以色列1948年建國以來，和巴勒斯坦之間最長、死亡人數最多的戰爭。

這場戰爭為中東局勢帶來衝擊，目前未見結束跡象。以下是美聯社整理以哈戰爭百日的5大重點。

過去的以色列不復存在

統治加薩走廊的哈瑪斯去年10月7日成功避開以色列當局眼目，發動跨境突襲，粉碎了以國民眾對政府領導人的信任。以色列當局對加薩發動的反擊行動雖獲民間力挺，但社會仍陷入嚴重創傷。

歷史學家塞吉夫（Tom Segev）指出，這場戰爭對以色列的衝擊恐持續多年，甚至好幾個世代。以色列遭到突襲，加上未能救回遭劫人質，讓民眾普遍有被背叛的感覺，對政府缺乏信心。

塞吉夫說：「以色列希望戰事進行順利，但這場戰爭並非如此...很多人都覺得哪裡不對勁。」

加薩遭以軍猛轟而面目全非

自哈瑪斯2007年接管加薩地區以來，當地早已因以色列和埃及的封鎖而處境艱難。如今在以軍猛烈攻擊下，更是面目全非。

專家表示，以色列這次的轟炸行動是現代史上最密集的攻擊之一。

加薩衛生部指出，死亡人數已超過2萬3000人，約占這塊巴勒斯坦領土人口的1%。另有數以千計的人失蹤或身受重傷。

加薩走廊逾8成人口流離失所，數以萬計的人擠在南部狹小空間，住在避難營帳中，還要面臨以色列的轟炸。

美國俄勒岡州立大學地圖專家侯克（Jamon Van Den Hoek）根據衛星影像分析研判，約一半的加薩建築物已被損壞或摧毀。

侯克在領英（LinkedIn）網站發文表示，加薩建物損毀的程度令人瞠目。

不僅如此，聯合國估計，加薩約1/4人口面臨饑荒問題。當地36家醫院只有15家仍勉強營運，醫療系統瀕臨崩潰。

當地兒童好幾個月沒辦法上學，未來也可能無法重返學校上課。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）直指，「加薩已變得不宜居住」。

以哈戰爭衝擊層面廣

以哈戰爭的衝擊波及整個中東地區，恐升級為更廣泛的衝突，引發以美國為首的聯盟對抗伊朗撐腰的武裝團體。

幾乎就在哈瑪斯發動攻擊後，黎巴嫩境內、有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子隨即也對以色列展開攻擊，引發以軍報復性回擊。

以色列和真主黨之間的戰鬥雖未演變成全面性戰爭，但也相距不遠。據稱以色列1月2日發動空襲，造成哈瑪斯一名高層喪命，真主黨也對以色列軍事基地猛烈攻擊，以色列隨即鎖定攻擊暗殺數名真主黨指揮官。

與此同時，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）對航經紅海的民間貨船發動一連串攻擊。伊朗支持的武裝組織也對伊拉克和敘利亞境內美軍展開攻擊。美國已派遣軍艦前往地中海和紅海，以控制局勢。

美國和英國軍方11日深夜對葉門青年運動目標物展開轟炸，青年運動矢言報復，升高衝突擴大的可能性。

以色列不能再無視巴勒斯坦人

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在任期間，一再試圖擱置巴勒斯坦議題，拒絕各種和平方案，貶抑國際承認的巴勒斯坦自治政府，推動造成巴勒斯坦分裂的政策，導致加薩和約旦河西岸由不同的政府分治，前者由哈瑪斯統治，後者由巴勒斯坦自治政府掌管。

另一方面，內唐亞胡試圖推動與其他阿拉伯國家關係正常化，欲藉此孤立巴勒斯坦，施壓他們接受遠離獨立夢想的安排。

而哈瑪斯攻擊以色列，加上約旦河西岸暴力衝突升高，讓以巴衝突再度成為全球焦點。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）說：「過去100天痛苦的局勢發展，已毫無疑問證明，不能再忽略巴勒斯坦議題和巴勒斯坦人民。」

戰後計畫付之闕如

隨著戰事拖延、死亡人數增加，目前沒有明確跡象顯示，這場戰爭將於何時結束，或之後會有什麼樣的發展。

以色列強調，加薩的未來沒有哈瑪斯的一席之地。哈瑪斯則說，以色列是癡人說夢。

美國和國際社會希望由重振後的巴勒斯坦自治政府統治加薩，並朝兩國方案邁進，但以色列反對。以色列希望維持在加薩長期駐軍，美國則不願以色列再次占領加薩。

重建戰後家園曠日費時，物資要如何從有限的通道運抵當地？在家破人亡的情況下，加薩民眾在漫長的重建過程中，將棲身何處？這些問題都還沒有明確答案。

被迫離開加薩南部家園、目前棲身帳棚的巴勒斯坦婦女達卡（Halima Abu Daqa）說：「100天前，我們有不錯的生活，車子和房子都有...如今失去了一切，而且人事已非，什麼都沒了。」

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

世界氣象組織：聖嬰現象恐使2024年寫下最熱紀錄

下一則

失落2500年 亞馬遜雨林發現歷來最大最古老城市群

延伸閱讀

美大選年空襲葉門叛軍 分析：拜登拚形象顧經濟

美大選年空襲葉門叛軍 分析：拜登拚形象顧經濟
歐盟考慮護航紅海 西班牙表明不參加

歐盟考慮護航紅海 西班牙表明不參加
美英襲青年運動釀5死6傷 北約促伊朗管好代理人

美英襲青年運動釀5死6傷 北約促伊朗管好代理人
人權觀察：2023年是偽善與人權受壓迫嚴峻一年

人權觀察：2023年是偽善與人權受壓迫嚴峻一年

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

2024-01-11 00:35

超人氣

更多 >
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾

多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利