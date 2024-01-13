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世界氣象組織：聖嬰現象恐使2024年寫下最熱紀錄

中央社日內瓦12日綜合外電報導
聯合國世界氣象組織示警，在聖嬰現象（El Nino）影響下，2024年可能會比有紀錄以來最熱的2023年更熱。（美聯社）
聯合國世界氣象組織示警，在聖嬰現象（El Nino）影響下，2024年可能會比有紀錄以來最熱的2023年更熱。（美聯社）

聯合國世界氣象組織（WMO）12日示警，在聖嬰現象（El Nino）影響下，2024年可能會比有紀錄以來最熱的2023年更熱。世界氣象組織呼籲各國大幅減少溫室氣體排放量，以對抗氣候變遷

世界氣象組織表示，去年6月至12月間，溫度紀錄每月都創下新高，在海水顯著升溫的聖嬰現象下，這種模式可能持續下去。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）預估，2024年有1/3的可能性會比2023年更暖，且99%確定2024年將是有紀錄以來最熱的5個年分之一。

國家航空暨太空總署（NASA）氣候學者施密特（Gavin Schmidt）估算的可能性甚至更高。

他告訴法新社：「我估計大約是一半一半：有50%的可能性會更暖，50%的可能性會稍微降溫。」他說，有跡象顯示地球的氣候系統出現「神秘」變化，但還需要更多資料來確認或否定。

世界氣象組織表示，去年7月和8月是有紀錄以來最熱的兩個月，也正式確認2023年是有紀錄以來最暖的一年，而且是「大幅上升」。

2015年簽定的巴黎氣候協定目標是讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內。

世界氣象組織表示，2023年全球平均氣溫已比工業革命之前（1850-1900）高出攝氏1.45度；不過，世界氣象組織仰賴的6個資料庫之一，即非營利研究機構「伯克萊地球」（Berkeley Earth）估算的數字為1.54度。

世界氣象組織新任秘書長索羅（Celeste Saulo）示警，2023年中期出現的聖嬰現象可能會在2024年進一步促使溫度升高。

她說：「鑒於聖嬰現象通常會在達到高峰後才對全球氣溫產生最大影響，2024年可能會更熱。」

世界氣象組織去年11月發布報告指出，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等3種主要吸熱溫室氣體的濃度於2022年創下有紀錄以來的新高紀錄，初步資料顯示相關數據在2023年持續上升。

索羅說：「氣候變遷正在惡化…而且這無疑是人類活動造成。」

氣候變遷 太空 聯合國

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