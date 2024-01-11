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阿曼灣也出事 武裝分子強闖1艘油輪 改航向伊朗

編譯林奇賢／綜合外電
一艘油輪11日早上接近阿曼灣時，遭到多名武裝分子登船，目前正改道前往伊朗。(擷自社群平台X)
一艘油輪11日早上接近阿曼灣時，遭到多名武裝分子登船，目前正改道前往伊朗。(擷自社群平台X)

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說，一艘油輪11日早上接近阿曼灣時，遭到多名武裝分子登船，目前正改道前往伊朗

UKMTO在社群平台X上說，一艘不知名字的船，被四、五名未經授權的人闖入，事發時在阿曼東部海域上，「未經授權的登船者，據了解身穿黑色的軍服，並配戴黑色口罩」。UKMTO還說，這艘船「已經改變路線，前往伊朗水域航行，而且無法取得聯繫」。

TankerTrackers.com認出這艘船是聖尼古拉斯號（St Nikolas），2022年曾因運載伊朗原油，違反美國的制裁措施，遭到華府查扣，當時這艘船名叫蘇伊士拉姜號（Suez Rajan）。

這艘油輪的營運商是Empire Navigation，而該公司的媒體發言人告訴CNBC，這艘船11日就失聯了，但不能確定是否有人未經許可登船。這艘船在伊拉克裝運原油後，便朝土耳其港口Aliaga出發，上面有19名船員，包括18名菲律賓人與1名希臘人。

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