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歐盟初步同意4年援烏新機制 總額上看500億歐元

中央社╱布魯塞爾10日電
圖為烏克蘭國旗與歐盟旗幟在歐盟總部大樓外飄揚。（取材自臉書）
圖為烏克蘭國旗與歐盟旗幟在歐盟總部大樓外飄揚。（取材自臉書）

歐盟27國代表今天初步同意建立未來四年金援烏克蘭的新機制，執委會提議包括補助和貸款共500億歐元，不過今天通過的共識不涉及具體金額，留待歐盟長年度預算的期中檢討時再議。

烏克蘭接受歐美援助的資金告急，美國新的金援案卡在國會，歐盟則卡在匈牙利。

歐盟執委會（European Commission）去年6月提出援助烏克蘭4年500億歐元（約549億美元）的包裹式法案，以2024至2027年為期，其中330億元為貸款，170億元為補助。

據歐洲媒體報導，匈牙利希望將4年包裹預算打散成每一年都要重新討論，以便握有更多否決機會，用卡案交換其他利益，但其他歐盟國家傾向一次推出4年，以免決策緩慢影響烏克蘭需求。

歐盟部長理事會（Council of the EU）發布新聞稿表示，27國代表今天「局部性」同意這個名為「烏克蘭機制」（Ukraine Facility）的方案，也就是同意一次金援四年的架構，但具體數字要等歐盟檢討長期預算時再討論。

歐盟設有七年長期預算制度，目前是2021至2027年期，今年將進行期中檢討。

理事會同意執委會所提「烏克蘭機制」的三個支柱，一是烏克蘭政府需準備一套計畫，提出在俄羅斯發動全面入侵戰爭下的復原、重建及將烏克蘭建設成現代化國家的構想，以及作為加入歐盟條件的改革規畫。

第二個支柱是在「烏克蘭投資架構」（Ukraine investment Framework）下，歐盟可對公有或私人部門對烏克蘭的投資、融資等提供保證。第三是在技術面協助烏克蘭跟上歐盟法律，以符合加入歐盟所需。

理事會下一步將與歐洲議會（European Parliament）協商取得共識，並須再經這兩個歐盟立法機構的正式同意後，才算走完程序。

歐盟 烏克蘭 預算

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