我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳拜登派代表選後訪台 中駐美使館：勿干預選舉

風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴

厄瓜多多所監獄暴動 百名獄警淪人質 總統宣布戰爭狀態

編譯徐榆涵／即時報導
厄瓜多全國暴力亂象事件頻傳，總統10進一步宣布進入戰爭狀態。（路透）
厄瓜多全國暴力亂象事件頻傳，總統10進一步宣布進入戰爭狀態。（路透）

厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）日前越獄，政府8日宣布全國進入緊急狀態後，全國暴力亂象事件頻傳，130多名獄警都被扣押為人質，總統諾沃亞（Daniel Noboa）10日又進一步表示，國家正處於「戰爭狀態」，強調政府不會屈服於犯罪組織。

路透等報導，9日一群蒙面槍手闖入當地一家電視台，一度挾持多人，所幸最後全被逮捕，諾沃亞已下令要消滅犯罪組織，當日他便將22個幫派列為恐怖組織及正式軍事目標。

諾沃亞10日證實，政府正與販毒團夥交戰，多個監獄爆發暴動，約130名獄警和其他工作人員被扣押當成人質，暴力事件急劇增加。

諾沃亞在電台中表示，「我們正處於戰爭狀態，面對這些恐怖組織，我們不能投降。」他又指，當局會盡一切努力解救所有人質，而武裝部隊已接手救援工作。

厄瓜多爾警方10日表示，自8日以來，已有70人因暴力事件被捕，其中包括參與電視台挾持事件的人。

社群媒體上流傳的影片顯示，監獄工作人員遭受極端暴力，包括被槍殺和絞死。路透目前無法核實影片的真實性。諾沃亞表示，政府將於本周開始驅逐外國囚犯，特別是哥倫比亞囚犯，以減少監獄人口和支出。

監獄 緊急狀態 社群媒體

上一則

菲律賓籍死囚父母遞陳情信 懇求佐科威赦免女兒

延伸閱讀

紐約雷克島囚犯 法院門口試圖駕車逃跑未得逞

紐約雷克島囚犯 法院門口試圖駕車逃跑未得逞
律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴

律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴
美情報解密 哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質

美情報解密 哈瑪斯利用醫院指揮部隊藏匿人質
3人質遭誤殺 以方調查報告指軍人錯把求救當埋伏

3人質遭誤殺 以方調查報告指軍人錯把求救當埋伏

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02
閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社

日航班機擦撞後廣播系統失靈 空服員靠2方法疏散

2024-01-03 10:09
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
日航事發後透露疏散細節，僅用18分鐘就完成「完全疏散」。（歐新社）

日航曝驚險逃生過程 從著陸到疏散379人全程僅18分鐘

2024-01-03 19:34

超人氣

更多 >
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了