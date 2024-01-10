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菲律賓籍死囚父母遞陳情信 懇求佐科威赦免女兒

中央社馬尼拉10日專電
菲律賓籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被捕並判處死刑。她的父母10日透過律師遞交陳情信，懇求印尼總統佐科威給予赦免。圖為維羅索的父母親手持給佐科威和菲國總統小馬可仕的陳情信。路透
菲律賓籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被捕並判處死刑。她的父母10日透過律師遞交陳情信，懇求印尼總統佐科威給予赦免。圖為維羅索的父母親手持給佐科威和菲國總統小馬可仕的陳情信。路透

印尼總統佐科威正訪問菲律賓，今天與菲國總統小馬可仕會談。菲籍女子維羅索14年前因攜帶毒品在印尼被捕並判處死刑，她的父母今天透過律師遞交陳情信，懇求佐科威給予赦免。

菲律賓籍女子瑪麗珍．維羅索（Mary Jane Veloso）因攜帶一只藏有海洛因的手提箱，2010年在印尼被捕。維羅索供稱，她被招募到印尼擔任家務勞工，不知道招募者交給她的行李箱中藏有毒品。

維羅索案引發菲律賓各界和國際同情與關注，認為她是人口販運受害者。維羅索原訂於2015年處決，行刑前意外獲暫緩執行。

佐科威（Joko Widodo）9日到11日對菲律賓進行正式訪問，今天與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）進行雙邊會談。

今天正好是維羅索39歲生日。維羅索的母親西莉亞（Celia）、父親西薩（Cesar）和2個兒子馬克丹尼爾（Mark Danielle Candelaria）、馬克戴倫（Mark Darren Candelaria）今天前往鄰近菲律賓總統府處，透過律師遞交陳情信給總統府，請求小馬可仕為維羅索伸張正義，並懇請佐科威赦免維羅索。

西莉亞在給小馬可仕的信中寫道：「你是我們唯一的希望。我們請求加速審理此案（維羅索遭人口販運案），為我的女兒瑪麗珍伸張正義，她只是人口販運的受害者。」

在給佐科威的信中，西莉亞說：「我乞求並懇請你協助釋放我的女兒，她已經無辜受苦了14年。我正在乞求，希望你理解我身為父母、身為母親的心情，希望你為了瑪麗珍．維羅索的2個孩子釋放她。」

維羅索的長子馬克丹尼爾今年21歲。他接受中央社訪問表示，成長過程沒有母親相伴非常艱辛。「希望小馬可仕總統請求佐科威總統，給予她我們所懇求的赦免。今天是媽媽的生日，把它當做給她的禮物。」

國際海外菲籍勞工聯盟「移工國際」（Migrante International）主席康謝普遜（Joanna Concepcion）表示，維羅索的母親曾是海外勞工，一個姐姐目前還在中東擔任家務勞工。「我們仍然堅持，她是人口販運的受害者，應該得到赦免，並立即被釋放回家與家人團聚。」

康謝普遜說：「她因自己沒有犯下的罪行而被關在印尼監獄裡，這對瑪麗珍和許多人口販運受害者是不公平的。」

她指出，印尼即將舉行總統大選，佐科威也將於今年卸任。「我們知道，印尼對毒品走私案件的刑罰非常重。我們很憂心，不知道誰將擔任下屆印尼總統，不知道他將如何看待瑪麗珍案。」

康謝普遜說：「我們期待佐科威總統將此視為緊急案件，在佐科威總統卸任前，瑪麗珍可以獲釋，回到家人身邊，且正義得以伸張。」

菲國外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）發布聲明表示，菲律賓政府將持續竭盡所能協助維羅索和她的家人。「小馬可仕總統期望，維羅索女士案件的進展能使她在適當的時候得到赦免。」（編輯：陳惠珍）1130110

圖為10日維羅索親友和支持者舉行抗議活動。路透
圖為10日維羅索親友和支持者舉行抗議活動。路透

印尼 勞工 毒品

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