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布林肯會巴勒斯坦主席 稱美挺巴建國、重申兩國方案

中央社約旦河西岸雷馬拉10日綜合外電報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）。歐新社
國務卿布林肯（Antony Blinken）。歐新社

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天對巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）說，華府支持以「具體步驟」朝巴勒斯坦建國邁進。

法新社報導，國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，布林肯也重申華府長期以來的立場，那就是巴勒斯坦國必須與以色列國並存，而且「雙方都生活在和平和安全之中」。

以巴1990年代達成「奧斯陸協議」（Oslo Accords）後，巴勒斯坦建國一事就受到期待，但多年來相關談判停滯不前。

以色列政府沒興趣恢復協商，而巴勒斯坦領導階層依然分裂，分成阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府，以及統治加薩走廊（Gaza Strip）的伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）。

布林肯在約旦河西岸（West Bank）會見阿巴斯時，提及當地「日益動盪」。近幾個月來，以色列軍隊的突襲和猶太屯墾民的攻擊，已造成約旦河西岸數以百計的巴勒斯坦人死亡。

為促使約旦河西岸局勢穩定下來，布林肯呼籲以色列交還所有應給巴勒斯坦人的稅收。米勒表示，布林肯「強調美國的立場是，根據過往協議，以色列代收的所有巴勒斯坦稅款，應固定交給巴勒斯坦自治政府」。

以色列多年來一直扣住部分稅款，理由包括支付巴勒斯坦囚犯款項，以及最近哈瑪斯與以色列在加薩的戰爭。

華府已提出一個戰後方案，即由改革後的巴勒斯坦自治政府兼管約旦河西岸和加薩。

哈瑪斯2007年奪取對加薩走廊的唯一控制權，趕走阿巴斯的法塔組織（Fatah），雙方多次嘗試和解的努力都失敗。

但哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上週說，他對在加薩和約旦河西岸建立單一巴勒斯坦政府的想法「持開放態度」。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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