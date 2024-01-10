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聯合國：2024年全球失業率將微幅攀升

中央社日內瓦10日綜合外電報導
聯合國今天表示，今年全球失業率將微幅上升。（路透資料圖片）
聯合國今天表示，今年全球失業率將微幅上升。（路透資料圖片）

聯合國（United Nations）今天表示，今年全球失業率將微幅上升，並對生產力停滯、不平等加劇、通貨膨脹造成可支配所得減少等問題表示擔憂。

法新社報導，聯合國國際勞工組織（ILO）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟復甦的步伐已放緩，與此同時，地緣政治緊張情勢和持續性的通貨膨脹促使各國央行採取激進舉措。

儘管如此，國際勞工組織表示，2023年的全球經濟成長略高於預期，勞動市場也展現出乎意料的韌性。

然而，國際勞工組織指出，由於工資增長沒能趕上通膨的速度，大部分20國集團（G20）國家的實質工資都有所下降。

2022年的全球失業率為5.3%，去年略有改善，降至5.1%。但在2024年，預計將出現額外200萬名失業勞工，將全球失業率拉高至5.2%。

國際勞工組織說，G20中大多數國家的可支配所得都有所下降，因通貨膨脹造成的生活水準下降「不太可能很快得到補償」。

國際勞工組織秘書長洪博（Gilbert Houngbo）表示，「世界就業與社會展望：2024年趨勢」（World Employment and Social Outlook Trends）報告中的一些資料「鼓舞人心」，但「更深入的分析顯示，勞動市場失衡的情況正在加劇，在多重和交互影響的全球危機背景下，這正在阻礙實踐社會正義的進程」。

勞工 通貨膨脹 聯合國

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