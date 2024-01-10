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日本強震多處斷水 明治宣布增產嬰幼兒用液體奶

中央社東京10日專電
日本元旦爆發能登強震後，造成許多地方停水、沖泡奶粉不易。圖為嬰兒奶粉示意圖。（美聯社）
日本元旦爆發能登強震後，造成許多地方停水、沖泡奶粉不易。圖為嬰兒奶粉示意圖。（美聯社）

日本元旦爆發能登強震後，造成許多地方停水、沖泡奶粉不易，明治公司今天宣布增產不需要沖泡的嬰幼兒用液體奶。

時事通信社報導，液體奶不像奶粉需要溶解在熱水中，因此即使停水也可以飲用。受強震影響，嬰幼兒用液體奶需求迅速增加。明治表示，截至目前為止，1月訂單量是平常的2倍以上。隨著各地支援物資不斷湧向受災地，預料在受災地以外的地方將會出現短缺。

明治在日本的液體奶市占率約7成。能登地震發生後，明治應日本營養師協會請求，向受災地免費支援約3700罐液體奶。同時，在受災地以外的地方政府與企業也似乎在增加訂單量作為預備之用，明治為因應不斷提高的需求決定增產。

在這次震災後的支援當中，截至9日已向災區送去648罐奶粉，但液體奶有多達4810罐，顯見送往災區的物資仍以液體奶為主。農林水產省官員表示，地方政府傳達當地沒辦法用水，因此希望送來液體奶。目前石川縣輪島市、珠洲市仍舊大規模斷水，對液體奶的需求相當高。

311大地震後，日本消費者對於液體奶的需求不斷提高，政府於2018年解除製造與販賣限制。明治正以「不僅限於災害時，平時外出時也可輕鬆餵奶」為號召，希望推廣液體奶普及度。不過由於售價較高，2022年的日本嬰幼兒奶市場仍以奶粉為主，液體奶的銷售額僅佔約3%左右。

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