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有遊戲機還能養寵物 挪威殺人魔仍控「單獨監禁不人道」

中央社／奧斯陸9日即時報導
布雷維克（右）。（路透）
布雷維克（右）。（路透）

挪威極右翼狂熱分子布雷維克（Anders Behring Breivik）日前淚流滿面地指控國家試圖以嚴苛監獄條件「逼他自殺」，而當局堅稱他仍是極為暴力的危險人物。布雷維克2011年犯下爆炸和槍擊案，造成77死。

中央社引述法新社報導，布雷維克在法院說：「我的感覺是，政府的目的是企圖逼我自殺」。

44歲的他說：「他們距離成功那天已經不遠了。我想，在未與人互動的狀態下，我活不了太久」。

布雷維克在林格里克（Ringerike）戒備森嚴的監獄被隔離囚禁近12年，他聲稱當局長期將他單獨監禁，違反「歐洲人權公約」（European Convention on Human Rights）第3條規定的禁止「不人道」及「有辱人格」的待遇，因此向挪威當局提起訴訟。

法院基於安全因素，在布雷維克正在服刑的林格里克（Ringerike）監獄體育館開庭審理。

政府律師傑特蘭德（Andreas Hjetland）辯護說，布雷維克監禁限制雖多，但環境舒適，並說鑒於他「肆無忌憚的暴力仍構成絕對極端風險」，這樣的監禁環境是合情合理的。

林格里克監獄濱臨湖畔，布雷維克獄中可在多個房間走動，包括廚房、有電視和遊戲機的休閒室及健身房。他也獲准飼養三隻虎皮鸚鵡當作寵物，可在他的專區內自由飛行。

布雷維克2011年在奧斯陸（Oslo）以汽車炸彈炸死8人，然後在工黨（Labour Party）青年營槍殺69人，其中大多數是青少年，這是挪威和平時期最嚴重的暴行。

布雷維克2012年被判處21年有期徒刑，這是挪威法院可以判處的最長刑期，但只要他持續被視為對社會構成威脅，刑期即可延長。

布雷維克作證時一度痛哭失聲。律師表示布雷維克有自殺傾向，目前依賴憂鬱症藥物來度過在獄中服刑的日子。

他說：「我明白…復仇很重要，有很多人恨我。但不管怎麼說，我是一個人。」

他一邊說、一邊擦去眼中的淚水，聲音沙啞地說：「我是個人，一個人能承受的有限。每一天都是噩夢。我每天都想著自殺。」

他聲稱自己已改過自新，並將他的罪行歸因於極易受到「激進化」影響。

布雷維克過去曾道過歉，但有些場合卻未表現出悔意。受害者家屬對他所說的一切無動於衷。

致力為受害者家屬提供支持的團體負責人羅伊蘭德（Lisbeth Kristine Royneland）告訴法新社說：「他為自己感到難過時會哭泣，但當他說為自己所做的一切感到抱歉時，他既冷酷又憤世嫉俗。我完全不相信他。」布雷維克犯下的罪行，讓羅伊蘭德失去了當時年僅18歲的女兒。

監獄 槍擊 憂鬱症

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