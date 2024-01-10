稱南韓是主要敵人 金正恩：會毫不猶豫消滅

北韓領導人金正恩。（路透）

北韓 官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩 視察一座主要的武器工廠時，稱南韓 是北韓的「主要敵人」，並警告說，他會毫不猶豫地消滅南韓。

北韓官方媒體的照片顯示，金正恩穿著長版黑色皮外套，站在分析人士指為短程彈道飛彈的發射器前，那些飛彈據稱能攜帶核彈頭。

根據北韓中央通信社（KCNA）的報導，金正恩說：「歷史性的時刻終於來了，我們應該將稱為大韓民國（南韓）的實體，定義為對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）最敵視的國家。」

北韓中央通信社補充道，金正恩敦促工廠工人走向現代化、「生產更多武器」，並稱他「無意避免戰爭」，還警告說，他會毫不猶豫地「消滅」南韓。

在金正恩這次視察工廠新聞曝光的1天前，近50個國家與美國一起譴責北韓涉嫌轉移武器給俄羅斯，讓俄國用在對烏克蘭的戰爭上，這將違反聯合國的一系列制裁。

美國上周指控北韓將飛彈和發射器送往俄羅斯，稱其對俄國戰爭努力的支持，「有顯著且令人擔憂的升級」。

平壤5日開始的實彈演習，是自2010年北韓砲轟延坪島（Yeonpyeong Island），造成包括兩名陸戰隊員等4人喪命以來，兩韓最嚴重的軍事升級。