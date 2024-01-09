烏克蘭遇嚴寒低溫強風 全國1000多村鎮被迫停電

烏克蘭許多地方遭遇嚴寒，卻面臨無電可用的窘境。(歐新社)

烏克蘭 國營電網營運商烏克蘭國家能源公司今天表示，天氣嚴寒已造成境內1000多座分布9州的市鎮和村莊無電可用。鑒於烏克蘭能源系統已因俄羅斯 攻擊而減弱，輸電商籲民眾節電。

路透社報導，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）在社群媒體 平台Telegram發文表示，由於烏克蘭許多地方氣溫降到約攝氏零下15度，使得用電量達到本周最高峰。

烏克蘭國家能源公司說：「由於全國各地氣溫顯著下降，用電量持續攀升。」且今天上午用電量又比昨天增加5.8%。

烏克蘭國家能源公司指出，由於強風、寒霜及輸電設備上結厚冰，使得烏克蘭輸電網大為受損，並影響修復進度。「受到強風和結冰等壞天候影響，截至今天上午共有1025個村落電力中斷。」

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，當地輸電纜線結冰超過5公分，全州共有215座市鎮和村莊停電。

烏克蘭國家能源公司還說，烏克蘭的火力電廠還未從去年冬天俄羅斯大規模攻擊造成的損害完全復原，太陽能電廠則因目前雲層太厚及天候惡劣無法全力發電。

烏克蘭國家能源公司表示，烏克蘭為了滿足國內用電需求，得從鄰國羅馬尼亞和斯洛伐克進口電力；因此呼籲民眾盡可能節省用電，及避免同時使用數個電器好讓系統能負荷。