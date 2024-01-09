大毒梟越獄引發多地牢房暴動 厄瓜多宣布緊急狀態

厄瓜多一名毒梟首腦從監獄逃脫後，多所監獄也發生暴動，政府8日宣布進入緊急狀態。圖為厄瓜多軍方出動在監獄周邊戒備。（歐新社）

厄瓜多一名危險的毒梟首腦從戒備最森嚴的監獄 逃脫後，國內多所監獄也發生暴動，政府今天宣布進入緊急狀態 。

法新社報導，去年11月上任的厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布，動員士兵在各地街道和監獄中協助維安，為期60天，同時持續追捕黑幫首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias）。

諾波亞表示，每晚11時至隔日凌晨5時也會實施宵禁。

諾波亞在社群平台Instagram發布的影片中表示，緊急狀態將為武裝部隊提供值勤所需的「一切政治和法律支持」，以打擊「毒品 恐怖分子」。

諾波亞說：「在我們為所有厄瓜多民眾恢復和平之前，我們不會與恐怖分子談判，也不會停止打擊任務。」

警方昨天在港市瓜亞基爾（Guayaquil）一所監獄檢查時，發現犯罪集團Los Choneros首腦馬西亞士已從監獄裡消失。

根據總統府發言人伊札瑞塔（Roberto Izurieta）說法，44歲的馬西亞士據信在警察到達前數小時就已越獄，顯然是有人向他通風報信。馬西亞士據說向獄友灌輸恐怖思想。

伊札瑞塔表示，馬西亞士在獄中學習法律，是一名「具有極度危險特質的罪犯，他的活動具有恐怖主義特徵」，當局會「繼續搜索…將會找到他，務必找到他」。

馬西亞士又名「費托」（Fito），2011年因組織犯罪、走私毒品和謀殺等多項罪名，被判處34年有期徒刑。

這已是他第2次越獄，上次是在2013年，逃脫3個月後再次被捕。

去年8月，厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺身亡後，馬西亞士在數千名安全人員戒護下，被移送到最高安全戒備的監獄拘禁。

矢言打擊犯罪集團的維拉維森修在遇刺前一周曾表示，他收到了馬西亞士的威脅。

厄瓜多長期以來一直是古柯鹼兩大出口國哥倫比亞和秘魯之間的和平避風港，但近年來，由於與墨西哥、哥倫比亞販毒集團有關的敵對幫派爭奪地盤，厄瓜多的暴力事件層出不窮。

幫派鬥爭頻頻在厄瓜多監獄裡上演，馬西亞士等犯罪首腦在牢中握有龐大的操控權。自2021年以來，這類鬥爭已導致約460名囚犯死亡，他們時常被發現遺體遭肢解、斬首或焚毀。