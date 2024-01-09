日本能登強震災區氣溫下探-2.4℃ 嚴寒天氣恐釀第2波傷亡

日本石川縣能登半島上周發生震度7.6強震，截至8日造成168人罹難、323人失蹤，如今災區又受到降雪和嚴寒天氣襲擊，外界憂心恐釀成另一波傷亡。圖為救難人員8日在石川縣珠洲市搜尋失聯人員。（歐新社）

日經亞洲報導，日本 石川縣能登半島上周發生規模7.6強震，截至8日造成168人罹難、323人失蹤，如今災區又受到降雪和嚴寒天氣襲擊，外界憂心恐釀成另一波傷亡。

珠洲市至8日上午累積降雪量達到13公釐，較前一日有所增加，而七尾市當日低溫更下探至攝氏零下2.4度（華氏27.68度）。儘管降雪量預計將減少，但是該地區9日、10日將出現降雨。

雖然2011年311大地震 和海嘯發生後也遭遇降雪，但是近年日本寒冷地區從未在隆冬時節發生過大地震。

目前能登半島許多地區尚未恢復供電，道路中斷也阻礙救援隊向避難所運送毛毯和其他物資，罹患慢性病的長者災民恐在嚴峻的生活條件下面臨病情惡化。

回顧2016年熊本縣地震造成276人喪生，其中多達221人死於次要原因。

福島大學天野和彥教授專長災難社會學，他表示當局應加強災區合作以利疏散工作，同時確保災情較不嚴重的地區擁有可用的基礎設施。

目前日本中央和縣廳將補助臨時避難飯店旅館的災民每人每晚7000日圓至1萬日圓（約70美元）不等金額。

首相岸田文雄 也敦促旅宿業盡量騰出客房接受災民，並且下令臨時交通運輸協助撤離。

新潟縣曾於2022年警告，降雪加上除雪會導致災區在一段時間內無法與外界聯繫，從而延遲物資運送和救援，因此冬季遭遇地震可能造成更多傷亡。