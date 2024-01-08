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加薩人1萬美元行賄埃及關口逃難 還被坐地起價「否則孩子不能走」

編譯季晶晶／綜合外電
在加薩拉法過境點等待出境到埃及去的巴勒斯坦人，將護照等文件交給邊境官員檢查。（美聯社）
在加薩拉法過境點等待出境到埃及去的巴勒斯坦人，將護照等文件交給邊境官員檢查。（美聯社）

英國衛報報導，拚命想離開加薩巴勒斯坦人支付高達1萬美元給掮客，以便經其協助透過埃及出境。

能通過拉法邊境口岸離開加薩的巴勒斯坦人寥寥無幾，但試圖躋身獲准出境名單的那些人說，他們被要求支付巨額「協調費」，給一個據稱與埃及情報部門有關係的掮客和信差網。

人在美國的一名巴勒斯坦男子說，他三周前支付9000美元，讓妻兒能上得了名單。自10月7日的襲擊發生後，他們一家棲身學校避難。到離境那天，他被告知小孩的名字不在名單上，他必須額外支付3000美元才行。他指控這些掮客「用加薩人的血進行交易」。他的家人尚未離開。

聯合國統計加薩目前有85%的人口流離失所。大多數擠在南部城市拉法，因為以色列的空襲和地面攻擊將他們驅離加薩的中部和北部。

埃及擔心數百萬巴勒斯坦難民湧入西奈半島將對安全構成威脅，因而管制入境人員。但多年來，一直有個以開羅為基地、協助巴勒斯坦人離開加薩的掮客網在邊境附近運作。戰爭爆發以來，要求的價碼自每人500美元開始向上狂飆。

根據衛報，這些人被告知，想離開加薩必須每人支付5000到1萬美元不等的費用。還有人被告知，能付更多錢就可以更快離開。受訪者都是透過在加薩的聯絡人，接觸到掮客。付款方式是現金，有時透過駐在歐洲和美國的中間人。

來自加薩的美國公民Belal Baroud共需籌集8.5萬美元才能將11名家人帶離加薩，其中包括五名不足三歲的幼兒。

他說之所以考慮行賄，是因為求助美國政府但未獲回應。過去三個月，他一直請求美國國務院工作小組將他患有糖尿病的70歲父親列入出境名單。他父親去年12月曾與一群男子同遭以色列部隊拘留在秘密地點，當時雙手被束線帶綁住，身上只剩內褲。

Baroud說，在父親被拘留前，他尋求協助已長達數周，包括花數小時打電話給華盛頓或美國駐耶路撒冷大使館，還寫了許多電子郵件提供大量訊息給美國國務院。相較下，他看到「其他人交錢走人，一兩天內就出境」。

西奈半島情勢專家Mohannad Sabry表示，如果一個家庭有成員生病或受傷，等不及了，就會成為「敲詐勒索」的最佳受害者。他認為埃及當局不開放邊境的理由是「為當地腐敗行為打掩護」。他痛批「這不是低層腐敗，是政府啟動的腐敗」。

加薩 巴勒斯坦 國務院

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