馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

仰賴觀光 業的南亞島國馬爾地夫與鄰國印度 的齟齬愈演愈烈，在3名馬國官員留言侮辱印度總理莫迪後，印度最大旅遊服務網站之一EaseMyTrip今天起暫停赴馬爾地夫航班訂位服務。

路透報導，時值馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今天赴中國展開為期5天的上任後首趟國是訪問，一反大多數馬爾地夫領導人選擇印度作為首趟出訪目的地的慣例。北京和新德里皆爭奪在印度洋的影響力。

馬爾地夫由印度洋上一連串陽光燦爛的島嶼組成，觀光業是其賺取外匯的最大來源。根據世界銀行（World Bank）的數據，觀光業幾乎占馬爾地夫經濟的1/3。而最大客源則是來自印度和俄羅斯，兩國去年各有約20萬9000人造訪當地。

傳統上印度與馬爾地夫關係緊密，但自從穆伊祖2023年打著「印度出去」口號勝選並於11月上任以來，兩國關係便持續緊繃。

許多印度人近期在社群媒體 上分享印度景點優於馬爾地夫的貼文，其中包括一些名人。莫迪（Narendra Modi）也拍攝一段造訪拉克沙群島（Lakshadweep）的影片，替印度觀光打廣告。拉克沙群島位於馬爾地夫北方。

然而，馬爾地夫副部長夏里夫（Malsha Shareef）、舒納（Mariyam Shiuna）和梅吉德（Abdulla Mahzoom Majid）卻在社群媒體平台X留言回應莫迪這段影片，稱他是「小丑」、「恐怖分子」和「以色列的傀儡」。3人目前已遭到停職。

印度駐馬爾地夫首都瑪萊（Male）的高級專員公署（High Commission，大英國協會員國之間大使館）昨天向馬爾地夫外交部「表達強烈關切」後，據一名知情人士說法，新德里今天已經召見馬爾地夫駐印度高級專員夏赫布（Ibrahim Shaheeb）。

EaseMyTrip共同創辦人暨執行董事畢蒂（Prashant Pitti）今天告訴路透，他們「無限期」暫停赴馬爾地夫的航班訂位服務。「我們決定採取這一步，因為任何有自尊的國家都應該這麼做。」

畢蒂還說：「我們所聽到的馬爾地夫政府代表言論，對我國極度貶抑。」他並指出EaseMyTrip是印度第2大旅遊服務訂購網站，市占率達22%。8