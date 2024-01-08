我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

那指上漲2.2% 近2個月最佳單日表現

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

馬爾地夫總統訪中國之際 與印度觀光衝突愈演愈烈

中央社新德里8日綜合外電報導

仰賴觀光業的南亞島國馬爾地夫與鄰國印度的齟齬愈演愈烈，在3名馬國官員留言侮辱印度總理莫迪後，印度最大旅遊服務網站之一EaseMyTrip今天起暫停赴馬爾地夫航班訂位服務。

路透報導，時值馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）今天赴中國展開為期5天的上任後首趟國是訪問，一反大多數馬爾地夫領導人選擇印度作為首趟出訪目的地的慣例。北京和新德里皆爭奪在印度洋的影響力。

馬爾地夫由印度洋上一連串陽光燦爛的島嶼組成，觀光業是其賺取外匯的最大來源。根據世界銀行（World Bank）的數據，觀光業幾乎占馬爾地夫經濟的1/3。而最大客源則是來自印度和俄羅斯，兩國去年各有約20萬9000人造訪當地。

傳統上印度與馬爾地夫關係緊密，但自從穆伊祖2023年打著「印度出去」口號勝選並於11月上任以來，兩國關係便持續緊繃。

許多印度人近期在社群媒體上分享印度景點優於馬爾地夫的貼文，其中包括一些名人。莫迪（Narendra Modi）也拍攝一段造訪拉克沙群島（Lakshadweep）的影片，替印度觀光打廣告。拉克沙群島位於馬爾地夫北方。

然而，馬爾地夫副部長夏里夫（Malsha Shareef）、舒納（Mariyam Shiuna）和梅吉德（Abdulla Mahzoom Majid）卻在社群媒體平台X留言回應莫迪這段影片，稱他是「小丑」、「恐怖分子」和「以色列的傀儡」。3人目前已遭到停職。

印度駐馬爾地夫首都瑪萊（Male）的高級專員公署（High Commission，大英國協會員國之間大使館）昨天向馬爾地夫外交部「表達強烈關切」後，據一名知情人士說法，新德里今天已經召見馬爾地夫駐印度高級專員夏赫布（Ibrahim Shaheeb）。

EaseMyTrip共同創辦人暨執行董事畢蒂（Prashant Pitti）今天告訴路透，他們「無限期」暫停赴馬爾地夫的航班訂位服務。「我們決定採取這一步，因為任何有自尊的國家都應該這麼做。」

畢蒂還說：「我們所聽到的馬爾地夫政府代表言論，對我國極度貶抑。」他並指出EaseMyTrip是印度第2大旅遊服務訂購網站，市占率達22%。8

印度 觀光 社群媒體

上一則

歐盟批准補貼Northvolt電池廠 與美補助抗衡

延伸閱讀

台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年

台新總統將出驢 星前駐聯國代表：2024是台灣高危年
今年亞洲5大題材 經理人最愛

今年亞洲5大題材 經理人最愛
亞洲2024選舉年10億人投票 牽動政經走向

亞洲2024選舉年10億人投票 牽動政經走向
超過10億人將投票 亞洲2024選舉年牽動政經走向

超過10億人將投票 亞洲2024選舉年牽動政經走向

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
日本羽田機場2日發生日航班機跟海上保安廳飛機相撞，隨後雙雙陷入火海，警視廳調查人員3日在海保飛機殘骸周圍進行檢查。（歐新社）

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

2024-01-03 06:05

超人氣

更多 >
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥