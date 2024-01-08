歐盟批准補貼Northvolt電池廠 與美補助抗衡

Northvolt瑞典工廠。;路透

歐洲聯盟（EU）今天批准一筆提供給瑞典電動車電池製造商Northvolt在德國 建廠的9億歐元（約9.8億美元）補貼，以避免該公司被吸引至美國建廠。

法新社報導，主管市場競爭的歐盟 執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，這筆金額是去年為對抗華府提供巨額補貼的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）而建立的制度下，發放的第一筆補助。

維斯塔哲說：「德國提供Northvolt在『降低通膨法案』下本應獲得的補貼。」她說，如果歐盟沒有提供政府補助，那Northvolt的投資 早已橫跨大西洋。

德國副總理哈柏克（Robert Habeck）對於德國經濟實力可能使其他歐盟國家無法競爭的擔憂不予理會，並表示主要的競爭是在歐洲與其他世界大國之間。

哈柏克在訪問布魯塞爾時表示：「想像一下，我們可能會完全仰賴中國或美國的再生能源生產，這是對未來的威脅。因此這項投資是對我們經濟安全的投資。」

歐盟正在努力阻止關鍵綠色技術投資因「降低通膨法案」流向美國。這項法案除投入3700億美元，還包括對美製電動車及電池提供減稅優惠。

歐盟去年通過一項條文，允許成員國提供與其他國家相當的補助金額，以防止綠色技術企業離開歐洲。