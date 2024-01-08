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俄烏戰爭持續 瑞典籲民眾做好備戰心理準備

中央社斯德哥爾摩8日專電
瑞典公民防衛部長波林（Carl-Oskar Bohlin）。（歐新社）
瑞典公民防衛部長波林（Carl-Oskar Bohlin）。（歐新社）

瑞典公民防衛部長波林呼籲民眾應做好瑞典可能發生戰爭的心理準備，所有的瑞典人都應該投入加強國家防衛力的工作，而瑞典國防軍最高指揮官也表示，民眾的備戰意識有助提升國家的整體防衛能力。

波林（Carl-Oskar Bohlin）7日在瑞典公民組織「社會與國防論壇」（Society and Defence）的年會上表示，瑞典有可能發生戰爭，而所有的瑞典人都應該加入增強國家防衛力的行列。

波林表示，社會的防衛能力需要的首先是社會各行各業，從一般公民到政府機關對於情勢的認知，而這個認知必須被實際運用，讓攻打瑞典的成本提高。

他十分擔心公民防衛的加強進度不夠快，裝備、資金、新的法案都還不到位，但全面防衛的工作是不能等的。他因此呼籲所有瑞典人從現在開始，在自己的領域盡其所能的做準備。

他在演講中也分別給中央政府、地方政府、上班族、一般公民如何做好備戰準備的建議。

他建議，政府機關應做好各機關之間職務代理的配置；地方政府應該做好避難所、緊急用水與存糧、暖氣、電力等民生基本需求的準備；上班族應該詢問公司若戰爭來臨，該如何因應，在危急時刻要如何繼續維持公司運作；一般民眾則應做好家中的應急準備，也應該考慮參與公民志願防衛團體。

他呼籲中央政府應該加快防衛腳步，不要無謂浪費時間，明天就有足夠的準備比5年後一切準備完美還要重要。

瑞典國防軍最高指揮官（Supreme Commander of the Swedish Armed Forces）巴登（Micael Byden）今早接受瑞典TV4電視台訪問時表示，目前情勢很緊張，應該化言論為行動。

巴登表示，民眾必須有所準備但不需要喪失希望，一定要抱持希望。

他說，人們必須真正了解情勢的嚴重性，每個個人都得做好心理準備，看看烏克蘭的新聞並且問自己，如果這些事情發生在瑞典，有沒有足夠的物資？自己可以做什麼？越多人這樣想、這樣準備，社會就會越有防衛力。

巴登也說，若發生戰爭，如何維持社會的健全運作會是最重要的，和平時期社會如何運作，在被外國勢力入侵時也要這樣運作。

越多人在困難時刻照常去工作，就能讓社會運作得更好，若沒有被軍隊徵召，就照常去工作，照顧兒童、醫療以及老人照護的工作尤其重要。

他呼籲，當務之急就是讓民眾了解事情的嚴重性，瑞典的情勢可能變得更糟，所有瑞典人都必須做好戰爭可能發生的心理準備。

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