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布林肯到訪前 以色列稱擊中加薩南部30個敵對目標

中央社加薩走廊8日綜合外電報導
布林肯抵達阿拉伯聯合大公國。（路透）
布林肯抵達阿拉伯聯合大公國。（路透）

在國務卿布林肯即將到訪、設法避免戰爭擴大之際，以色列軍方今天表示，已擊中加薩南部及與黎巴嫩邊境目標物；作戰重點已從加薩北部轉至中、南部地區。

法新社報導，加薩（Gaza）衛生部表示，過去24小時內，共有73名死者及99名傷者抵達中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）的艾格撒（Al-Aqsa）醫院。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日大規模突襲以色列，掀起雙方戰爭，交戰至今已進入第4個月。以色列軍方表示，作戰重心已從加薩北部轉移至「瓦解」仍在加薩中部及南部的哈瑪斯武裝分子。

以軍聲明指出，部隊人員及戰機昨夜擊中30個位於加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的敵對目標，包括地下目標物及存放武器的設施，這些目標是「重要」地點。

聲明還寫道，一架無人機擊斃10名「準備要朝以色列領土發射火箭」的武裝分子。

以色列軍方表示，以軍夜間也擊中許多位於黎巴嫩的「真主黨」（Hezbollah）目標物。

自以哈戰爭開打以來，以色列與哈瑪斯盟友、什葉派基本教義民兵組織「真主黨」也經常跨境交火。

哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）上週命喪真主黨大本營黎巴嫩首都貝魯特，令人憂心情勢恐將升級。一名美國國防官員告訴法新社，該起攻擊事件是以色列所為。

值此之際，布林肯（Antony Blinken）正展開以哈戰爭爆發以來的第4次中東危機之行，預計前往以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）所在的約旦河西岸（West Bank），以及埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等5個阿拉伯國家。

布林肯稍早時曾在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）進行會談，預計隨後前往沙烏地阿拉伯訪問。一名不具名美國官員指出，布林肯將拜會沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

布林肯及其他西方首要外交官正造訪中東地區，設法阻止衝突擴散，並擴大援助加薩。他昨天在卡達示警，目前局勢可能輕易演變成區域衝突。

聯合國（UN）指出，大多數加薩人民已流離失所，擠在人滿為患的庇護所，或在寒冬中只能待在帳篷裡。

世界衛生組織（WHO）也警告，目前外援有限，加薩人民用水及其他必需品取得不易，恐有饑荒或疾病風險。

華府已表示，布林肯將會敦促以色列遵守國際人道法，並要求採取立即措施促進對加薩的援助。

加薩 以色列 布林肯

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