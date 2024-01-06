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孟加拉大選前夕投票所失火 列車遭縱火奪4命包括2童

中央社達卡6日綜合外電報導
孟加拉大選前夕多處投票所遭縱火，同時傳出一輛列車失火造成4人死亡，其中包括2名孩童。（歐新社）
孟加拉大選前夕多處投票所遭縱火，同時傳出一輛列車失火造成4人死亡，其中包括2名孩童。（歐新社）

孟加拉大選前夕多處投票所遭縱火，同時傳出一輛列車失火造成4人死亡，其中包括2名孩童。孟加拉當局將這起列車失火事件描述人為縱火意圖在破壞民主價值。

路透社報導，孟加拉一輛開往首都達卡（Dhaka）的貝納波爾快車（Benapole Express）在當地約晚間9時竄出火苗，火勢延燒到4節車廂，造成8人受傷。

孟加拉外交部長摩門（A.K. Abdul Momen）說：「這起悲劇發生的時間就在大選前夕，凸顯阻礙我們國家民主進程歡樂、安全和保障的意圖。」

他在聲明中說：「這起應受譴責的事件無疑是由那些心懷惡意的人所策劃，它觸及了我們民主價值觀的核心。」他誓言，當局將把歹徒繩之以法。

大選前夕，主要反對黨孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）則敦促民眾不要投票，並呼籲今天起全國罷工兩天。

孟加拉官員表示，遭大火燒傷的8人傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

首都達卡國營的燒燙傷醫院醫師表示，傷者8人，包括2名孩童呼吸道嚴重灼傷。「我們將密切觀察他們的情況」。

官員表示，7名消防人員花了1小時的時間，才控制這起發生在達卡瓦里地區（Wari）的大火。

孟加拉民族主義黨高階黨員里茲維（Ruhul Kabir Rizvi）表示，昨天發生的列車火災「無疑是破壞和殘酷的行徑」，並將之歸咎於執政黨。

安全部隊開著裝甲車輛巡邏，平常忙碌的街頭今天人煙稀少。

大約80萬安全人員明天將負責投票所的維安，部分武裝部隊已前往全國各地協助維安。

警方表示，身分不明的縱火者在至少5所小學縱火，包括4個投票所。警方正在調查達卡近郊加吉坡（Gazipur）的幾場火災，疑似半夜遭人縱火，以破壞7日的選舉。

加吉坡警方首長表示，警方已加強巡邏並高度戒備。

警方表示，東北部的毛爾維巴扎爾（Moulavibazar）和哈比甘（Habiganj）也傳出縱火犯攻擊投票所事件。過去兩天其他地方也發生類似事件。

縱火 投票 罷工

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