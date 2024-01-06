南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍

前總統川普。（美聯社）

南韓 統一部長金暎浩在今天播出的電視訪問中表示，即使前美國總統川普 （Donald Trump）再次當選，美國也不太可能裁減駐韓美軍。

路透社報導，金暎浩告訴南韓廣播公司（KBS），這是 由於美國國會已在近期通過的國防法案中，對此做出決定。

他說，若川普再次當選美國總統，「許多人擔心的事情之一是...從南韓撤出任何美軍的議題」。

不過，金暎浩指出，美國國會去年12月通過國防授權法案，其中提到美國政府需獲國會同意，才能縮減駐韓的2萬8500名美軍。

他還說，強化美國、南韓與日本之間的關係將有助克服美國任何政治變化。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月在大衛營（Camp David）與到訪的日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行會談，三方同意強化軍事及經濟合作。

金暎浩上述說法主要是回應政治新聞媒體Politico先前有關川普考慮讓北韓 持續擁有核武並提供經濟誘因，以停止製造新炸彈的報導。但川普矢口否認該報導，稱內容為「假新聞」。

被問及美國專家對此議題的看法，金暎浩表示，「將北韓視為核子強權意味著南韓也不得不發展核子武器，日本（也是）」。

部分分析家主張，北韓應被視為核子國家，並呼籲進行裁軍會談。

然而，金暎浩指出，美國和南韓都不能接受將北韓視為核子國家的可能性，因為這可能會引起骨牌效應，導致禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty）架構瓦解。

南北韓在1953年韓戰結束時僅簽署停戰協定，雙方從未簽署和平條約，因此嚴格來說，兩韓仍處於交戰狀態。