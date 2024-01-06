日本羽田機場事故 海保機長稱不知有飛機降落

日本羽田機場2日發生2架飛機碰撞事故，日媒今天報導，相關人士透露，其中一方的海上保安廳機長接受調查時表示「不知道有飛機要降落」。（美聯社）

日本 羽田機場2日發生2架飛機碰撞事故，日媒今天報導，相關人士透露，其中一方的海上保安廳機長接受調查時表示「不知道有飛機要降落」、「（進跑道前）有跟其他乘組員確認」。

這起事故發生在2日晚間，一架從北海道新千歲機場起飛的日本航空516號班機降落東京羽田機場C跑道後，隨即在跑道上與載運地震 救援物資欲飛往新潟的海上保安廳固定翼航機發生碰撞。

日本TBS電視台報導，海上保安廳航機疑似在事發前進入C跑道停止約40秒，然後與剛降落的日航客機發生碰撞。

事故造成海上保安廳航機上5死1重傷，日本國土交通省與東京都警視廳在事發後聽取受重傷的海上保安廳機長說法。

相關人士透露，海上保安廳機長稱「不知道有飛機要降落」等。至於讓海上保安廳航機進入跑道，機長說「有跟其他乘組員確認（航管指示）」。

有關與羽田機場飛航管制官間的對話，由於機長跟副機長應該都可聽到，因此2人可能基於相同認知才會讓航機進入跑道內；日本運輸安全委員會等單位正在調查事故原因。

另外，產經新聞同樣報導，相關人士指出，關於讓航機進入跑道一事，海上保安廳機長說「已跟其他乘組員確認」。

報導推測，海上保安廳航機方面可能把航管下達的「（起飛）第一順位」指示，錯認為「優先起飛」。國土交通省說明，在表示起降順序的管制用語中，沒有允許優先起飛的特別用語。