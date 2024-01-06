我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

日本能登半島強震後逾百處土石崩落 沿海出現陸地化

中央社／東京6日綜合外電報導
日本能登半島元旦發生強震後，部分地區路面龜裂隆起。(美聯社)
日本能登半島元旦發生強震後，部分地區路面龜裂隆起。(美聯社)

日本石川縣能登地方今年元旦遭強震侵襲後，日媒彙整能登半島北部主要道路等逾百處發生土石崩落。另外，觀測衛星資料顯示，沿海出現因地面隆起而產生的「陸地化」區域。

日本讀賣新聞自行統計，從能登地方1月1日發生最大震度7級地震後，以能登半島北部主要道路為主的地區，共發生逾百處土石崩落災情。許多道路因此中斷，造成災後人員移動及物資運輸困難。

航空測量公司「國際航業」1月2日針對石川縣輪島市及珠洲市沿海地區進行重點空拍，掌握土石崩落及道路塌陷等災情。讀賣新聞取得國際航業提供的分析資料，進而彙整出災情狀況。

有關這次地震造成的地殼變動，產經新聞報導，日本國土地理院表示，經分析由日本的地球觀測衛星「大地2號」（Daichi 2）觀測的資料得知，能登半島西北部沿海地區出現因地面隆起而產生的「陸地化」區域。

輪島市皆月灣被發現地面隆起約4公尺，造成海岸線向外移動約200公尺。位於皆月灣東北方約25公里的名舟漁港附近，也觀測到海岸線向外移動約150公尺，地震前的淺灘看似已陸地化。

地面隆起也對海嘯觀測造成影響。日本氣象廳的海嘯觀測地點「珠洲市長橋」，從強震發生當天下午4時10分左右後，就未能再獲得任何觀測資料。

從國土地理院空拍照可看出，海底看似因地面隆起而外露，讓這處海嘯觀測地點無法再繼續觀測。

「大地2號」主要是朝觀測目標發射電波，從反射電波的強度來掌握目標的大小及表面狀態。由於海面幾乎不會反射電波，所以比較地震前後資料即可發現比地震前反射增強的地區，因此可推測原本是海的地區已陸地化。

國土地理院測地部宇宙測地課課長小門研亮說，這可以當作掌握港灣設施等受災處的基礎資料，「雖然這次的結果是暫定數值，接下來會檢討，希望得到更精確的數值」。

另外，輪島市區知名景點「輪島朝市」震後遭祝融侵襲，也被發現對「大地2號」發射的電波反射減弱，分析認為主要是因反射強度高的建物消失所致。

地震 日本

上一則

北韓狂射200多發砲彈 南韓實彈演習回擊

下一則

後方補給短缺 德議員憂烏克蘭恐失去所有豹式戰車

延伸閱讀

「預備起飛」聽成「起飛」 羽田肇事海保機6人疑全體聽錯指令

「預備起飛」聽成「起飛」 羽田肇事海保機6人疑全體聽錯指令
南加地震聖蓋博谷超有感 專家提醒該區敏感仍要小心

南加地震聖蓋博谷超有感 專家提醒該區敏感仍要小心
不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全

不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全
南加規模4.2地震 南加大教授：防大震在後

南加規模4.2地震 南加大教授：防大震在後

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍