日本能登半島強震後逾百處土石崩落 沿海出現陸地化

日本能登半島元旦發生強震後，部分地區路面龜裂隆起。(美聯社)

日本 石川縣能登地方今年元旦遭強震侵襲後，日媒彙整能登半島北部主要道路等逾百處發生土石崩落。另外，觀測衛星資料顯示，沿海出現因地面隆起而產生的「陸地化」區域。

日本讀賣新聞自行統計，從能登地方1月1日發生最大震度7級地震 後，以能登半島北部主要道路為主的地區，共發生逾百處土石崩落災情。許多道路因此中斷，造成災後人員移動及物資運輸困難。

航空測量公司「國際航業」1月2日針對石川縣輪島市及珠洲市沿海地區進行重點空拍，掌握土石崩落及道路塌陷等災情。讀賣新聞取得國際航業提供的分析資料，進而彙整出災情狀況。

有關這次地震造成的地殼變動，產經新聞報導，日本國土地理院表示，經分析由日本的地球觀測衛星「大地2號」（Daichi 2）觀測的資料得知，能登半島西北部沿海地區出現因地面隆起而產生的「陸地化」區域。

輪島市皆月灣被發現地面隆起約4公尺，造成海岸線向外移動約200公尺。位於皆月灣東北方約25公里的名舟漁港附近，也觀測到海岸線向外移動約150公尺，地震前的淺灘看似已陸地化。

地面隆起也對海嘯觀測造成影響。日本氣象廳的海嘯觀測地點「珠洲市長橋」，從強震發生當天下午4時10分左右後，就未能再獲得任何觀測資料。

從國土地理院空拍照可看出，海底看似因地面隆起而外露，讓這處海嘯觀測地點無法再繼續觀測。

「大地2號」主要是朝觀測目標發射電波，從反射電波的強度來掌握目標的大小及表面狀態。由於海面幾乎不會反射電波，所以比較地震前後資料即可發現比地震前反射增強的地區，因此可推測原本是海的地區已陸地化。

國土地理院測地部宇宙測地課課長小門研亮說，這可以當作掌握港灣設施等受災處的基礎資料，「雖然這次的結果是暫定數值，接下來會檢討，希望得到更精確的數值」。

另外，輪島市區知名景點「輪島朝市」震後遭祝融侵襲，也被發現對「大地2號」發射的電波反射減弱，分析認為主要是因反射強度高的建物消失所致。