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伊朗連環爆近百死 美情報稱兇手為IS阿富汗分支

中央社／華盛頓5日電
伊朗3日發生恐怖攻擊。(美聯社)
伊朗3日發生恐怖攻擊。(美聯社)

兩名熟知情報內容的消息人士今天告訴路透，美國蒐集的通訊攔截內容證實，伊斯蘭國（IS）的阿富汗分支在伊朗發動了連環爆炸案，造成近100人死亡。

其中一名消息人士說：「這些情報清楚明確、無可爭辯。」

這兩名消息人士因為討論敏感議題要求匿名，他們說，這些情資是由攔截到的通訊內容構成，但沒有提供進一步細節。先前沒有媒體報導過美國蒐集了攔截情報。

本月3日發生的連環爆炸案，為自1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）以來，在伊朗發生的最致命爆炸案。在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）於加薩走廊交戰及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊商船之際，這些爆炸案又加劇了區域緊張局勢。

伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）昨天宣稱發動連環爆炸案，稱兩名佩戴爆炸自殺腰帶的特工在伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）逝世4周年紀念儀式上發動攻擊。蘇雷曼尼在2020年美國無人機攻擊中遭擊斃。

然而，這個遜尼派穆斯林武裝團體並未明確指出，在伊朗東南部克爾曼（Kerman）發生的攻擊案是由阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）發動。

消息人士說，「美國接獲相當明確的情報」顯示ISIS-K發動了這場攻擊。

美國中央情報局（CIA）不願發表評論。

ISIS對什葉派懷有深仇大恨，認為他們是叛教者。什葉派是伊朗的主要教派，是ISIS分支在阿富汗的攻擊目標。

ISIS宣稱2022年襲擊伊朗一處什葉派聖地，造成15人死亡，並在2017年發動爆炸案，襲擊伊朗國會與伊朗伊斯蘭共和國創建者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的陵墓。

伊朗今天表示，安全部隊已逮捕11名涉及3日攻擊案的犯嫌，並扣押爆裂裝置與背心。

美國官員說，雖然在阿富汗掌權的塔利班（Taliban）採取鎮壓行動，削弱了ISIS-K勢力，促使一些成員離開阿富汗前往鄰近國家，但這個分支仍持續專注於策劃外國行動。

伊朗 阿富汗 加薩

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