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以色列部長籲巴勒斯坦人遷出加薩 沙國卡達譴責

中央社利雅德4日綜合外電報導
以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。路透
以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。路透

以色列兩名部長日前呼籲巴勒斯坦人遷出加薩走廊，沙烏地阿拉伯和卡達今天予以強烈譴責。

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）本月1日呼籲推動「鼓勵加薩居民移居的解決方案」，並在加薩走廊重建以色列屯墾區。以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）前一天也發表類似言論。

法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部在聲明中「明確譴責並拒絕這兩位部長的言論」。

沙烏地阿拉伯呼籲國際社會採取行動，因應以色列政府這種「透過聲明及行動」，「持續」違反國際法的行徑。

卡達也「以最強烈的措辭譴責」以色列兩名部長的言論。以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年11月底短暫休戰，卡達居中扮演了調解人的角色。

卡達外交部聲明表示：「（以色列）占領當局對加薩居民實施集體懲罰和強迫流離的政策，不能改變加薩是巴勒斯坦土地且仍將屬於巴勒斯坦的事實。」

科威特也追隨沙國和卡達，反對「以色列計劃迫使居民離開，尤其在加薩，以及整體巴勒斯坦人」。

此外，美國、法國和歐盟也都已經譴責以色列兩名部長的言論。

自2023年10月7日以哈戰爭爆發迄今，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府尚未正式提出驅逐加薩人或將猶太屯墾者再派往加薩的計畫。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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