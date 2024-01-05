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白俄總統立法箝制政敵 保障自己終身免被起訴

中央社愛沙尼亞首都塔林4日綜合外電報導
白俄羅斯總統魯卡申柯。美聯社
白俄羅斯總統魯卡申柯。美聯社

白俄羅斯總統魯卡申柯今天簽署一項新法案，賦予他終身免受刑事起訴的豁免權，並阻止居住在國外的反對派領導人參加未來的總統選舉。

美聯社報導，這項法律理論上適用於任何前總統及家庭成員。實際上，法律只和69歲的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）有關，他鐵腕統治白俄羅斯近30年。

這項新措施顯然是用來進一步鞏固魯卡申柯的權力，並排除白俄羅斯訂於2025年舉行的下一屆總統大選中的潛在挑戰者。

這項法律大大拉高對總統候選人的要求，使近年來逃往鄰國的反對派領導人無法當選。只有在白俄羅斯永久居住至少20年、且從未在其他國家獲得居留許可的白俄羅斯公民才有資格參選。

魯卡申柯2020年8月有爭議地取得第六任總統任期，白俄羅斯爆發大規模抗議活動，反對派和西方國家譴責選舉舞弊。當時，白俄羅斯當局拘留3萬5000多人，其中許多人在關押期間遭受酷刑或離開該國。

魯卡申柯也遭到指控，參與從俄羅斯占領的烏克蘭城鎮將兒童非法遷移到白俄羅斯。

根據新法律的文本，魯卡申柯如果下台，「不能追究其行使總統權力相關的行為」。

新法律還規定，總統及其家庭成員將終身享有國家保護、醫療保健、人壽和健康保險。辭職後，總統還將成為上議院的終身議員。

2020年逃往鄰國立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）說，新法律是魯卡申柯為了因應「不可避免未來的恐懼」，這顯示魯卡申柯一定很擔心自己卸任後的遭遇。

季哈諾夫斯卡婭說：「魯卡申柯毀了成千上萬白俄羅斯人的命運，將根據國際法受罰，任何豁免權都無法保護他免受懲罰。這只是時間問題。」

白俄羅斯 保險 烏克蘭

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