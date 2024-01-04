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日航客機與海保機相撞 美飛安官員將協助讀取黑盒子

中央社／華盛頓4日即時報導
日本航空公司一架廣體客機2日晚間與海上保安廳航機嚴重擦撞，造成海上保安廳航機上5人死亡、日航客機上15人受傷。（美聯社）
日本航空公司一架廣體客機2日晚間與海上保安廳航機嚴重擦撞，造成海上保安廳航機上5人死亡、日航客機上15人受傷。（美聯社）

日本航空公司一架廣體客機2日晚間與海上保安廳航機嚴重擦撞，造成海上保安廳航機上5人死亡、日航客機上15人受傷，美國飛安官員將協助日本方面讀取機上飛行紀錄器。

路透報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）向媒體表示，日本尋求協助解讀漢威公司（Honeywell）製造的黑盒子。

霍曼迪說，「我們會針對此事提供協助」，還說目前不清楚飛行紀錄器是否會被帶來華府進行分析，還是國家運輸安全委員會人員是否將前往日本提供協助。

日本航空公司（Japan Airlines）一架空中巴士（Airbus）A350飛機2日傍晚5時47分降落羽田機場，旋即撞上日本海保廳的德哈維蘭Dash 8（De Havilland Dash 8）渦輪螺旋槳飛機，日航機上379人全數逃出，海保機上6名機組員有5人罹難。

漢威公司發言人表示，公司生產用於這架加拿大製海保廳德哈維蘭Dash 8渦輪螺旋槳飛機的座艙語音紀錄器，但沒有生產飛航資料紀錄器。

根據2008年的新聞稿，美國科技資訊公司L3Harris負責生產日航空中巴士（Airbus）A350上的這兩具紀錄器。L3Harris並未立即回應置評請求。

根據飛航界熟知的國際飛航調查規範「國際民航公約第13號附約」（ICAO Annex 13），事故調查應由事故發生地點國主導，但負責製造飛機組件的國家也能參與其中。

來自空中巴士和法國航空事故調查處（BEA）的鑑識專家，以及加拿大交通安全局（Transportation Safety Board）的代表正在調查這起事故。

主導這起飛安事故調查的日本也能依據國際規範請求其他國家協助。

日本 加拿大 華府

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