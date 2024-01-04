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馬士基四艘滯留紅海貨櫃輪將改道繞行非洲 以免遇襲

編譯簡國帆／綜合外電
馬士基已安排四艘滯留紅海的貨櫃輪開回蘇伊士運河，從而繞行非洲前往亞洲。（路透）
馬士基已安排四艘滯留紅海的貨櫃輪開回蘇伊士運河，從而繞行非洲前往亞洲。（路透）

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）4日表示，在滯留紅海的五艘貨櫃輪中，已安排四艘改道開回蘇伊士運河，從而繞行非洲前往亞洲，另一艘也不會行經葉門，以避免遭遇攻擊的風險。

葉門武裝分子青年運動組織（又譯胡塞）最近在紅海襲擊多艘船隻，擾亂全球貿易，引發海運運費飆升，也造成人們對新一輪全球通膨的憂慮。儘管美國去年12月19日已發起多國行動，確保紅海商船運營安全，許多航運公司和貨主仍將船隻改道繞行非洲。

路透報導，馬士基已表示，旗下貨櫃輪將避開這條通往蘇伊士運河的航線，但五艘開往亞洲的貨輪已從北端穿過運河，在該公司宣布暫停航行紅海時，正準備南下經過葉門，使得船員進退兩難。

馬士基的船期表顯示，馬士基Genoa、馬士基Londrina、Ebba Maersk和Gjertrud Maersk等貨櫃輪最近幾天一直停靠在沙烏地阿拉伯吉達港以南的紅海海域，4日改道繞行好望角。第五艘馬士基Utah也被困在該海域，尚未改道，但馬士基發言人表示，該貨輪不會行經葉門。

蘇伊士運河是全球約三分之一貨櫃輪的必經之地，若船隻繞道非洲南端，亞洲與北歐之間每趟往返航程的燃油成本預估將增加多達100萬美元。

蘇伊士運河 沙烏地阿拉伯

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