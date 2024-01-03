寒流襲北歐 瑞典-46.5℉創25年來1月最低溫
寒流襲擊北歐地區，當地氣溫在今天是連續第2天處於攝氏零下40度以下的極凍低溫，甚至還打破瑞典25年來的1月最低溫紀錄。
瑞典通訊社（TT News Agency）報導，瑞典拉普蘭區（Lapland）克維克約克－歐連雅卡（Kvikkjokk-Årrenjarka）的氣溫降至攝氏零下43.6度(華氏零下46.5度)，創下瑞典自1999年以來的1月最低溫紀錄。
美聯社報導，瑞典北部村莊尼卡洛克塔（Nikkaluokta）昨天也出現攝氏零下41.6度的低溫。這座村莊同樣位於拉普蘭區。
瑞典通訊社指出，瑞典氣象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute）專家表示，瑞典北部最近夜間氣溫介於攝氏零下25至35度(華氏零下13至31度)，「看起來本周天氣將持續寒冷」。
這波寒流也帶來降雪及強風，擾亂了整個北歐地區的交通狀況，有些橋梁被迫封閉，部分列車及渡輪也停駛。
另外，芬蘭各地未來幾天也將持續出現低溫，預計北部地區低溫約落在攝氏零下35度(華氏零下31度)；寒流至少將持續至本月7日。
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