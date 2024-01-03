打破西方如意算盤…制裁並未擊潰俄國經濟 原因找到了

莫斯科近年來積極為防範西方制裁衝擊做準備，已大砍美元占外匯存底比重並將美國公債部位拋售殆盡，但如今俄國經濟仍難逃美元制裁導致的巨大衝擊。歐新社

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家與盟邦隨即祭出一系列制裁，但至今將近兩年過去了，仍未能促使莫斯科當局結束戰事。俄國 經濟學家認為，這是因為西方國家對俄國經濟的假設，具有根本上的缺陷。

後工業研究莫斯科中心創辦人伊諾澤姆采夫說：「西方國家的專家和政治人物最主要的錯誤，在於描繪出一則童話故事，認為整個俄國經濟都是由國家掌握。」

因此西方國家祭出制裁，設定的情況是俄國經濟是一隻由國家掌控、且缺乏彈性的巨獸，很快就會因制裁而崩潰，「但這是錯的，因為俄國經濟其實很像市場經濟」。

在蘇聯解體後，計劃經濟也隨之崩潰，但這次這種情況並未發生，俄國經濟仍運行無礙，因最重要的就業 已集中在找到方法繞過制裁的民營產業。

例如，俄國規模龐大的石油 交易，已將多數的客戶基礎從歐洲轉往印度和中國大陸。俄國企業也已制定新的供應鏈，正透過平行輸入累積商品庫存。

在2023年第3季，俄國國內生產毛額（GDP）的成長率為5.5%，儘管外界認為，這來自高額的軍事和政府支出，但伊諾澤姆采夫似乎不認為這全數歸功於俄國的經濟彈性。

俄國預計今年的軍事支出達GDP的6%，相當於前美國總統雷根1981~1985年的第一任任期，對此，伊諾澤姆采夫表示，「沒人會說美國的經濟是靠戰爭支持」。

根據路透訪調15名經濟學家和分析師，俄國經濟去年預估可望擴增3.1%，扭轉2022年的萎縮2.1%。然而，由於高利率抑制了投資和支出，他們預期俄國今年的經濟成長率將減緩至1.1%。