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日航塔台通聯紀錄公開 航管人員未發海保機起飛許可

日航班機擦撞後廣播系統失靈 空服員靠2方法疏散

編譯周辰陽／即時報導
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社

日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙陷入火海事件，海保人員5死1傷，但JAL516機上379人全數逃出，獲得媒體讚為「奇蹟」。根據報導，因為艙內廣播系統在疏散時失靈，機組員必須使用擴音器跟高聲喊叫下達指示。

ABC新聞與路透報導，日航在3日發布聲明，詳細說明了著陸之前與其間的狀況，稱駕駛艙內的三名機組員已經獲得塔台頒發著陸許可。日航表示，飛機的廣播系統在疏散期間故障，因此機艙組員用擴音器跟自己的聲音進行指示。

根據日媒ENCOUNT轉述的日航公關人員說法，擴音器是做好準備以防萬一，而且機上總是放了好幾個。這種機上使用的擴音器構造比起運動會使用的擴音器要小，不會占據太多空間。

NHK則報導，JAL516的最後一位撤離者是在晚間6時5分離開充氣滑梯與踏上地面，從飛機於下午5點47分著陸到全員完成避難一共花了18分鐘。日航表示，379人全員經由三個緊急出口逃生，隨著火焰開始吞沒機體，乘客們「成功進行了緊急疏散」。

據ENCOUNT報導，JAL516班機的乘客全數離開後，9位空服員與3位機師才逃生。日航公關人員表示，「所有人都能安全撤離，我想是機組員接受的訓練發揮了作用」。

ENCOUNT指出，日航也在3日開始向367名乘客支付補償金，雖然在金額方面「無可奉告」，但有乘客上社群媒體平台「X」（前身為推特）發文，說已經接到日航聯繫，「隨身行李全損（我猜）將支付20萬日元的補償金，另外也可以申請昨天回程的交通費」。

這位網友表示，日航在兩天內就做出決定，讓他對於如此迅速反應感到很意外，畢竟後續處理會花上好幾個月，「非常感謝日航救了我的命」。

日本 社群媒體 推特

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