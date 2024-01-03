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日本石川強震死者增至73人 部分避難所物資不足

中央社東京3日綜合外電報導
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，搜救人員持續在現場尋找倖存者。（路透）
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，搜救人員持續在現場尋找倖存者。（路透）

日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，截至今天晚間6時止，死亡人數已攀升到73人。另外，石川縣內共開設355個避難所，收容逾3萬3000人，但部分避難所面臨物資不足。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天晚間6時止，這次強震已造成石川縣內73人不幸罹難，分別是輪島市39人、珠洲市23人、七尾市5人、穴水町及能登町各2人、羽咋市及志賀町各1人。

石川縣內各地仍有失聯者，相關單位持續確認是否平安。另外，石川縣內共有323人因強震受到輕重傷。

石川縣政府截至今天下午3時止已開設355個避難所，總計收容超過3萬3000人。

在強震後，石川縣能登町有約1/3人口的約5200人持續過著避難生活，不過目前傳出當地避難所正面臨物資不足的問題。

作為避難所的能都中學校目前持續停電停水，原先儲備的食物已在1月2日見底。今天發給避難民眾的食物就只有中央政府提供的麵包，跟民間業者送來的粥。

能登町公所表示，由於地震規模大及新年期間返鄉的人眾多，避難人數大幅超過預期，導致物資不夠發放。但幸好自衛隊給水車已抵達，目前用水暫無虞。

至於石川縣珠洲市內的避難所，目前出現食物及水等物資都不足的情況，避難民眾只好紛紛返家取水或拿蔬菜等食物到避難所自行煮食。

這處避難所是位於珠洲市寶立町的寶立中小學校，目前收容約800人。

另一處被當成避難所使用的石川縣輪島市輪島中學校，雖然昨天接到自衛隊提供的毛毯，但食物卻不夠。輪島市政府職員說，輪島中學校到今天上午共收容約1000人。

石川縣珠洲市政府表示，今天收到來自石川縣政府的1萬4000多個麵包、3600瓶250毫升裝的飲用水，及1萬4000多個攜帶式尿袋，全數分配到市內開設的避難所。今天還將收到30座臨時廁所。

不過，由於珠洲市內很多地區聯外道路中斷，存在無法將物資送抵的避難所，因此目前接收到的物資數量仍不足。

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