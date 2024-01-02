以哈戰爭持續激烈交戰 加薩死亡人數衝破2.2萬

以色列軍方宣布昨天在加薩走廊北部擊斃數10名哈瑪斯戰士。加薩走廊南部也傳出以軍加緊攻勢。哈瑪斯統治下的加薩衛生部則說當地死於戰火人數已超過2萬2000。(美聯社)

以色列 軍方今天宣布，昨天在加薩 走廊北部擊斃數10名哈瑪斯 戰士。加薩走廊南部也傳出以軍加緊攻勢。哈瑪斯統治下的加薩衛生部今天則說，當地死於戰火人數已超過2萬2000。

路透報導，以色列軍方在每日例行記者會上說，過去一天，以軍鎖定加薩走廊（Gaza Strip）北部的加薩市（Gaza City）和地中海沿岸幾個未指明的地點，攻擊當地的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰士，「在加巴里雅（Jabaliya）地區擊斃了數10名恐怖分子」。

哈瑪斯的武裝部門昨天則宣稱，他們在加薩市的塔法區（Tuffah）東方引爆一個地雷區後，造成了15名以色列士兵死亡。

這場戰爭由哈瑪斯2023年10月7日突然大規模攻擊以色列所引發，如今打了12週多，哈瑪斯還繼續對以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭，展現他們仍有能力攻擊以國。

根據加薩走廊中部地區居民說法，當地目前戰況也激烈，布賴吉（Al-Bureij）難民營的一些區塊遭到以色列戰車砲擊。

此外以色列軍方表示，他們在布賴吉的一所聯合國（UN）學校和加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Younis）查扣了一些武器和已拆卸的火箭發射器。

哈瑪斯和巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）則說，他們已朝甘尤尼斯的以色列部隊發射迫擊砲和反戰車火箭，正在阻止對方西進。甘尤尼斯的東部、北部和中部都已有以色列戰車駐紮。

加薩居民表示，以色列的戰機和戰車已加緊轟炸甘尤尼斯東部和北部區域，當地目前有數以萬計被迫逃離家園的巴勒斯坦人在那裡避難。

加薩衛生部今天說，過去24小時又有207名巴勒斯坦人死亡、338人受傷，使得以色列對加薩走廊的反擊至今累計已奪走2萬2185條人命。