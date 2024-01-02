日本石川縣罹難者增至48人 觀光勝地火勢受控

石川縣地震罹難者增至48人。(美聯社)

日本 元旦能登半島發生規模7.6強震後，石川縣的觀光 勝地「朝市通」周邊發生火災摧毀約200棟建築物，火勢2日上午幾乎已被撲滅，但消防人員下午2時過後仍在持續滅火。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府指出，當地時間今天下午3時30分已知縣內有48人因地震 罹難，其中包含珠洲市有20人罹難、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市及志賀町各1人。

「每日新聞」報導，總務省消防廳表示截至2日下午4時各地傷者數量為新潟縣19人、富山縣24人、石川縣85人、福井縣5人、兵庫縣2人、岐阜縣1人、大阪府1人，總計137人，其中傷勢嚴重者共17人。

當地消防單位指出，1日傍晚石川縣輪島市河井町的知名景點「朝市通」周邊發生火災，且火舌往周邊蔓延，約200棟店家、住宅等建築被燒毀。今天上午火勢幾乎已經被撲滅，但是消防人員下午仍在持續滅火。警方與消防人員仍在確認這場火災的死傷狀況。

除了建築物之外，許多木材被燒到焦黑，多輛汽車似乎也因大火被燻黑。

「朝日新聞」報導，「朝市通」是連接輪島港至內陸約100公尺的通道，平時通道的店家擺滿新鮮魚貨、蔬菜，販賣著筷子等傳統工藝品，每年吸引約10萬名觀光客造訪。

「朝日新聞」的記者2日中午進入被火災影響的地區，看到許多建築露出鋼筋水泥，放眼望去，數百公尺被燒毀的地區一直延伸到日本海，且白煙當時仍持續上竄，灰燼四處飛揚，這名記者形容從日本海吹來的北風像是盛夏的熱風。

東京理科大學教授關澤愛是都市、建築火災機制方面的專家，他分析「當地（朝市通）街道木造建築密集且古老，推測一旦火勢蔓延就很難阻止」。