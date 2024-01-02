我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛大學校長蓋伊 在剽竊指控及反猶爭議下辭職

分析：川普如何從期中選後聲勢受挫再次稱霸共和黨

日本石川縣罹難者增至48人 觀光勝地火勢受控

中央社東京2日綜合外電報導
石川縣地震罹難者增至48人。(美聯社)
石川縣地震罹難者增至48人。(美聯社)

日本元旦能登半島發生規模7.6強震後，石川縣的觀光勝地「朝市通」周邊發生火災摧毀約200棟建築物，火勢2日上午幾乎已被撲滅，但消防人員下午2時過後仍在持續滅火。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府指出，當地時間今天下午3時30分已知縣內有48人因地震罹難，其中包含珠洲市有20人罹難、輪島市19人、七尾市5人、穴水町2人、羽咋市及志賀町各1人。

「每日新聞」報導，總務省消防廳表示截至2日下午4時各地傷者數量為新潟縣19人、富山縣24人、石川縣85人、福井縣5人、兵庫縣2人、岐阜縣1人、大阪府1人，總計137人，其中傷勢嚴重者共17人。

當地消防單位指出，1日傍晚石川縣輪島市河井町的知名景點「朝市通」周邊發生火災，且火舌往周邊蔓延，約200棟店家、住宅等建築被燒毀。今天上午火勢幾乎已經被撲滅，但是消防人員下午仍在持續滅火。警方與消防人員仍在確認這場火災的死傷狀況。

除了建築物之外，許多木材被燒到焦黑，多輛汽車似乎也因大火被燻黑。

「朝日新聞」報導，「朝市通」是連接輪島港至內陸約100公尺的通道，平時通道的店家擺滿新鮮魚貨、蔬菜，販賣著筷子等傳統工藝品，每年吸引約10萬名觀光客造訪。

「朝日新聞」的記者2日中午進入被火災影響的地區，看到許多建築露出鋼筋水泥，放眼望去，數百公尺被燒毀的地區一直延伸到日本海，且白煙當時仍持續上竄，灰燼四處飛揚，這名記者形容從日本海吹來的北風像是盛夏的熱風。

東京理科大學教授關澤愛是都市、建築火災機制方面的專家，他分析「當地（朝市通）街道木造建築密集且古老，推測一旦火勢蔓延就很難阻止」。

日本 觀光 地震

上一則

土耳其逮33人控以色列間諜 加薩衝突後關係再崩壞

下一則

海保機長嚴重燒傷日航機17傷 塔台、兩機對話確認中

延伸閱讀

日本強震火海 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀

日本強震火海 「無敵鐵金剛」作者永井豪紀念館焚毀
稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查
日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一

日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一
日本能登半島地震／民眾在震後漫漫長夜對抗低溫 坦言急需資訊跟物資

日本能登半島地震／民眾在震後漫漫長夜對抗低溫 坦言急需資訊跟物資

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷